„Avatar: The Way of Water“ ist der Film, den man sehen muss, wenn man wissen will, was die Möglichkeiten des Kinos 2022 sind. Wer „Avatar“ von 2009 kennt, merkt sofort, was in den 13 Jahren dazwischen geschah. Aber perfekt ist „Avatar 2“ nicht.

„Avatar: Aufbruch nach Pandora“ war ziemlich blau, ziemlich langsam und ein ziemlich verrücktes animiertes Ökokampfmärchen mit großartigen visuellen Effekten,