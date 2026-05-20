In „Mother Mary“ mit Anne Hathaway geht es fast wie in einem Gruselschocker um die Dämonen eines fiktiven Showstars.

Grad erst hat Hollywoodstar Anne Hathaway ihre Fans in „Der Teufel trägt Prada 2“ als Komödiantin begeistert. Jetzt beweist die Oscar-Preisträgerin in „Mother Mary“ ihr Können als Charakterinterpretin. Zudem fesselt sie als Sängerin und Tänzerin.

Biopics haben Konjunktur. Doch nicht immer überzeugen die Filme über das Leben berühmter Showgrößen. Häufig wird nicht mehr als glatte Oberflächlichkeit geboten. Ein Grund dafür ist vermutlich juristischer Natur: Die Porträtierten selbst, so sie noch am Leben sind, oder deren Erben könnten sich an einer allzu kritischen Herangehensweise stören und einem an Wahrhaftigkeit interessierten Filmprojekt mit Einschränkungen und Auflagen den Garaus bereiten. Derlei Gefahr bestand in diesem Fall nicht. Denn die Titelfigur ist eine erfundene. Doch manche Aspekte ihrer Geschichte dürften exemplarisch für das Showbusiness sein. Die Schärfe der Kritik an einem oft aber nicht nur auf Selbstausbeutung beruhenden System der Profitmaximierung lässt nichts zu wünschen übrig.

Michaela Coel (links) als Sam Anselm und Anne Hathaway als Popstar Mother Mary in einer Szene des Films »Mother Mary«. Foto: Eric Zachanowich/Leonine/dpa

Mother Mary (Anne Hathaway) ist ein Superstar. Die Pop-Ikone begeistert ein Millionenpublikum mit grandios inszenierten Auftritten. Aber der Preis des Ruhms ist hoch: Von einem sinnerfüllten Leben kann kaum die Rede sein. Die nicht mehr blutjunge Frau ist am Ende ihrer Kräfte, hat das Gefühl, gar kein wahres Ich mehr zu haben. Drum flüchtet sie zu einer früheren Freundin, der Modedesignerin Sam Anselm (Michaela Coel). Mary wünscht sich von ihr ein Kleid für das anstehende Comeback-Konzert. Und sie hofft offenbar, durch die Begegnung wieder mehr zu sich selbst finden zu können. Aber die Situation ist kompliziert. Denn die zwei Frauen verbindet eine Geschichte voller Ecken und Kanten: Einst waren sie Arbeitspartnerinnen. Sam hat das Image der Diva mit ihren extravaganten Kostümen maßgeblich mitgeprägt. Möglicherweise, mehr als Andeutungen gibt es dazu nicht, waren die beiden dereinst auch privat ein Paar. Vor etwa zehn Jahren kam es zum Bruch. Sam wirft Mary sicher nicht ohne Grund vor, „ein Krebsgeschwür“ zu sein. Die Zeichen stehen also keineswegs auf Harmonie. Und tatsächlich nimmt die Story eine rasante Wendung in Richtung eines regelrechten Horrortrips.

Mit den Mitteln eines Kammerspiels

Drehbuchautor und Regisseur David Lowery („The Green Knight“) beleuchtet die Diskrepanz zwischen öffentlicher Inszenierung und privatem Leben vor allem mit den Mitteln eines Kammerspiels. Die Kamera (Andrew Droz Palermo und Rina Yang) rückt der Titelfigur vielfach regelrecht auf den Leib. Mary wird als Mensch gezeigt, dessen Persönlichkeit keine Freiräume hat, die in den Posen und Phrasen des Kunstprodukts Mother Mary gefangen ist. Wobei Mary nicht mit weichgezeichnetem Mitleid betrachtet wird. Es wird klar, dass es auch ureigene Dämonen sind, die ihr Dasein bestimmen. Wenn es dann daran geht, diese Dämonen auszutreiben, erreicht der Film die Intensität eines raffinierten Gruselschockers.

Wohl intensivste Leistung ihrer Karriere

Anne Hathaway, 2013 für ihre Darstellung im Musical „Les Misérables“ mit einem Oscar ausgezeichnet, zeigt hier die bisher wohl intensivste Leistung ihrer Karriere. Wenn sie in einer Schlüsselszene in einem wilden Ausdruckstanz das Innerste der Figur nach außen trägt, wirkt sie beängstigend glaubwürdig. Die Wirkung ist außerordentlich, weil die Schauspielerin selbst in extremen Momenten nicht auf grobe Effekte setzt. Wahnwitz zeigt sich bekanntlich nicht allein in Schreien und Toben. Ein stilles Lächeln kann mörderisch sein. Hathawey beherrscht die Kunst, mit kleinen gestischen und mimischen Andeutungen große Emotionen auszudrücken. Michaela Coel („Black Panther: Wakanda Forever“) ist ihr mit kraftstrotzender Präsenz eine ebenbürtige Partnerin. Die Frauen machen die Diskrepanz zwischen schlichter Menschlichkeit und übersteigerter Geltungssucht deutlich.