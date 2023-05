Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ersten Kinos in der Pfalz öffnen wieder: ab morgen das Walhalla in Pirmasens. Das UCI in Kaiserslautern spielt schon seit sechs Tagen, die meisten anderen Häuser folgen ab 1. Juli. Mit im Programm ab 24. Juni: „A Quiet Place 2“ als erster Blockbuster. Ausgerechnet ein Horrorfilm zum Pandemie-Ende.

2018 wurde „A Quiet Place“ weltweit zu einem Überraschungshit. Das lag nicht an der simplen Geschichte, sondern an deren exzellenter visueller und vor allem akustischer Umsetzung.