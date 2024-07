Der jetzt 35-jährige US-Amerikaner Glen Powell fiel in den letzten Jahren in einigen kleinen Rollen auf. Am erfolgreichsten war er 2022 neben Tom Cruise im Action-Hit „Top Gun: Maverick“. Mit „A Killer Romance“ steigt er in die erste Garde Hollywoods auf.

Glen Powell hat das Drehbuch zu dieser wunderbar schrillen Komödie gemeinsam mit Regisseur Richard Linklater („Boyhood“) geschrieben. Wie schon bei Linklaters „Bernie –