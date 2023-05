Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So langsam aber sicher verwandelt sich unser Stadtteil Erfenbach zu einem beständigen Ausflugsziel für die Innenstädter. Denn die rührigen Erfenbacher haben in den letzten Jahren schon jede Menge Ausstellungen, Konzerte und anderes veranstaltet und lassen auch aktuell nicht nach. Ganz im Gegenteil: Am Sonntag steigt eine richtig große Sause in dem immerhin schon im Jahr 1143 in Klosterakten erwähnten Ort. Der damals noch „Erpfenbach“ hieß. Schade eigentlich, dass das P heute fehlt. Gell, ehr Erpfebacher?

Also, am Sonntagmorgen ab 11 Uhr und bis in den Abend läuft der Spaß in Erpfenbach. Dabei stehen im ganzen Ort Autos. Aber keine geleasten. Sondern historische.