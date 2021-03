Die Festivals leiden besonders stark unter der Pandemie, wie zuletzt auch das Beispiel des „Heidelberger Frühlings“ gezeigt hat. Sie können nicht so spontan und flexibel reagieren, wie das ein Theater kann, das sich für den Tag der Öffnung vorbereiten und dann relativ schnell auch wieder Angebote machen kann. Festivals haben zum Teil Vorbereitungszeiten von ein, zwei Jahren, und das macht die aktuelle Situation so schwierig für sie.

In die Stille der Festspiele hinein soll in der Karwoche nun eine Aktion tönen, zu der sich fünf Festivals an Saar, Mosel und Rhein zusammengeschlossen haben: die Musikfestspiele Saar, die Kammermusiktage Mettlach, das Konz Musik Festival, das Moselmusikfestival und das Internationale Musikfestival Koblenz. Vom 1. bis 5. April wird es jeweils um 20.15 Uhr 30 Minuten lange Streaming-Konzerte geben, die sowohl auf YouTube als auch auf den Portalen des Saarländischen Rundfunks und des Südwestrundfunks zu sehen sein werden.

Die künstlerischen Leiter gestalten die Konzerte

Gestaltet werden die Konzerte von den künstlerischen Leitern der Festivals: Da wäre zum Beispiel der aus Neustadt stammende Pianist Joseph Moog, der für die Festspiele in Konz verantwortlich ist, oder auch die Geigerin Franziska Hölscher von den Kammermusiktagen in Mettlach und der Organist Bernhard Leonardy, der Intendant der Musikfestspielen Saar ist. Der Cellist Benedict Kloeckner und der Tenor Tobias Scharfenberger wirken außerdem an diesem Projekt mit dem Namen „Quintatön“ mit, das sich mit dem bekannten Schauspieler Walter Sittler noch prominente Unterstützung geholt hat. Sittler wird zwischen den Werken von Schubert, Schumann oder Brahms literarische Texte rezitieren.