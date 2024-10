Am 12. Oktober beginnen die Festspiele Ludwigshafen am Theater im Pfalzbau. 16 Produktionen werden geboten. Darunter viel Tanztheater, zwei Komödien und ein „großer Theaterzauber“ nach Andersens Märchen. Fünf Vertiefungen in ein ambitioniertes Programm, das keine Angst hat vorm Skandal.

Gemessen an dem, was es leistet, müsste der Ruhm dieses 2004 von Hansgünther Heyme