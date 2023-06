Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon mal was von Wassyl Stus und Iya Kiva gehört? Oder etwas von Iwan Franko gelesen? Ukrainische Literatur wird selten ins Deutsche übersetzt. Nun hat ihr das Mannheimer Literaturfest „Lesen.Hören“ seinen Auftakt gewidmet. Das ist nicht nur eine längst überfällige Würdigung, sondern auch eine Hilfe, den 40 Millionen Einwohner zählenden Staat nicht nur mit Krieg und Russland in Verbindung zu bringen.

Ihr Name kam Programmleiterin Insa Wilke als Erstes in den Sinn, als sie am 24. Februar 2022 das Fest in der Alten Feuerwache genau zu Kriegsbeginn eröffnete. Die ukrainische