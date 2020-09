„Festival Risonanze Erranti – Aktuelle Musik für die Region“ lautet der Titel einer dreitägigen Konzertreihe, die ab Freitag Premiere in der protestantischen Kirche Neustadt-Haardt feiert. Mit seinem Ensemble „Risonanze Erranti“, auf Neue Musik spezialisiert, bietet Gründer und Leiter Peter Tilling neben Werken vom Mittelalter bis zur Neuzeit auch sechs Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten.

Das neue Festival präsentiert laut Peter Tilling bewusst keinen engen Ausschnitt musikalischer Kunst. Vielmehr umfassen die drei Konzerte ebenso verschiedene Epochen wie das Kulturschaffen unterschiedlicher Länder. Alleine schon die sechs Uraufführungen mit Werken von Birke Bertelsmeier (Rom), Augustin Braud (Poitiers), Igor Maia (Brasilien), Johannes Motschmann (Berlin), Amr Okba (Kairo) und Boris Yoffe (Karlsruhe/Venedig) – allesamt Auftragsarbeiten des Ensembles – belegen dies.

„Entstanden sind persönliche und berührende Werke von einzigartiger Schönheit, man ist beim Spielen und Hören jedes Mal aufs Neue erstaunt“, so Tilling. Er hält bei seinen Konzertreisen stets Augen und Ohren offen, um neue, interessante Komponisten zu entdecken. Ihm ist der persönliche Kontakt wichtig: „Es ergeben sich spannende Dialoge, oft entwickeln sich langjährige Arbeitsbeziehungen und Freundschaften. Musik ist für uns alle eine leidenschaftliche Angelegenheit.“

Festival vorgezogen

Ursprünglich wollte der Ensemble-Leiter das Haardter Festival für Neue Musik erst 2021 veranstalten. Doch um Musiker und Komponisten in der Corona-Flaute zu unterstützen, zog er das ambitionierte Projekt auf September vor. Er sieht die Konzertreihe zum jetzigen Zeitpunkt als sozial-gesellschaftliche Chance: Für die Musiker sei es wichtig, wieder live vor Menschen zu spielen. Auch das Publikum sehne sich nach Musik, ströme begeistert in die Kirchen, so Schilling. Letztlich möchte er auch die jungen Komponisten begleiten, sie seien auf die Aufführung ihrer Werke angewiesen.

Der gebürtige Haardter tritt mit seinem bis zu 20-köpfigen „Risonanze Erranti“ in der schönen kleinen Kirche in Kammermusikbesetzung auf. Zehn exzellente Musiker gestalten das Programm, viele treten solistisch hervor, Tilling agiert als Dirigent oder Cellist.

Auch Filmmusik zu hören

Beeindruckend ist das Spektrum musikalischer Kleinode, beginnend am Freitag: Hildegard von Bingen steht für die mystische Klangwelt mittelalterlicher Psalmen. Ein Zeitsprung führt zu Beethoven als Jubilar. Ein Streichquartett des genialen Franzosen Jehan Alain erinnert an dessen 80. Todestag. Musik aus dem Film „La grande bellezza“ fängt am Samstag italienische Atmosphäre ein – mit Kompositionen vom Mittelalter bis zu Arvo Pärt – alles Werke, die im Film erklingen. Sphärisch-bewegend ist die Musik des armenisch-stämmigen US-Amerikaners Alan Hovhaness am Sonntag. Späte Kammermusik von Claude Debussy bildet den eindrucksvollen Abschluss.

Festival