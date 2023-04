Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit „Endlich Witwer – Forever Young“ und Joachim Król beginnt – für Geimpfte und Genesene – am Mittwoch das 17. Festival des deutschen Films auf der Parkinsel in Ludwigshafen. Die turbulente Komödie, in der auch Martina Gedeck und Peter Lohmeyer zu sehen sind, ist trotz recht herbstlicher Bilder und einiger ernster Töne ein Gute-Laune-Film. Vom Herbst des Lebens handelt auch einer der ersten Wettbewerbsfilme.

Wie wir mit unserer Umwelt umgehen, ist eine Frage, die im Hintergrund des Eröffnungsfilms, der eine Fortsetzung des Festivalerfolgs „Endlich Witwer“ ist, eine Rolle spielt. Zwar wird dieses ernste Thema – es geht um Giftmüll – komödiantisch sehr überzeichnet. Dennoch passt es bestens in unsere Zeit, in der sich die Natur zu rächen scheint. Auch die grundlegendere Frage der „Witwer“-Filme ist angesichts der Pandemie, in der sich alle monatelang in ihr Heim zurückziehen mussten, durchaus noch dringlicher geworden: Schließlich spielt Joachim Król einen 60-Jährigen, der sich nach dem Tod seiner Ehefrau, die gerade die Scheidung eingereicht hatte, damit auseinander setzen muss, ob er auch einmal alleine vor dem Fernseher sterben möchte. Die beiden „Endlich Witwer“-Filme rufen dazu auf, das Leben wirklich auszukosten oder zumindest zu versuchen, das Beste daraus zu machen. Und dabei auch Verantwortung für andere zu übernehmen.

Aufbruch zu neuen Ufern

Zwar lässt sich „Endlich Witwer – Forever Young“ auch ohne Kenntnis des ersten Films verstehen, der 2018 beim Parkinsel-Festival lief. Doch so mancher Zwischenton erschließt sich besser, wenn die Handlung von „Endlich Witwer“ bekannt ist. Wer sich die Vorgeschichte (vielleicht auch noch einmal) vergegenwärtigen möchte, kann Joachim Króls ersten Auftritt als Georg Weiser derzeit in der ZDF-Mediathek aufrufen: Als arg grantiger Kunstrasenhersteller scheint er den plötzlichen Tod seiner Ehefrau Brigitte als Befreiung zu begreifen: Das Paar hatte sich wenig zu sagen, bevormundete sich offenbar gegenseitig – wobei das Publikum keine Chance bekommt, die Verstorbene selbst kennenzulernen. Rückblenden gibt es nicht.

Nach