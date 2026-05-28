Sieht gar nicht aus wie ein Ferrari. Im „Luce“ sitzt man im Glashaus und bekommt den Sound eingespielt wie von einer E-Gitarre: eine Stilkritik.

Schon ein Kulturschock. Ungefähr so, als würde Uli Hoeneß in regenbogenfarbenen Leggings bei der Pride-Parade auftreten und ein „Mia san Mia“-Hologramm wie eine Monstranz vor sich hertragen. Ferrari, der zum Keil gewordene Inbegriff des kerligen Mobilitätshedonismus, hat jetzt ein erstes vollelektrisches Auto vorgestellt, das – mi dispiace – aussieht wie ein besserer Nissan Leaf.

Dabei kostet der „Luce“ (Licht) 550.000 Euro, etwa drei Durchschnittsjahresgehälter mehr als ein Rolls-Royce Spectre, bisher das teuerste E-Auto auf dem schmalen Markt von Leuten ohne Bezahlschranken. Erste Fotos zeigen das 1000-PS-Lutschbonbon ausgerechnet in Babyblau. Großes Entsetzen bei den Petrolheads (Benzinköpfen) dieser Welt. Der Rest staunt nur noch: Wir leben in komplett anderen Zeiten.

So sehen Klassiker aus: Ein Ferrari 288 GTO. Foto: dpa

Sogar auf Klischees ist kein Verlass mehr. Früher hieß Raider plötzlich Twix. Jetzt, im 2,2 Tonnen schweren Viertürer „Luce“ fährt womöglich sogar die Ehefrau die Kinder tonlos von A. nach B. und ins Internat nach Gstaad, sitzend in einem in die Motorhaube abtauchenden Glashaus mit (offiziell) fünf Sitzen. Statt wie bisher er im Ferrari 12 Cilindri „cab-rearward“, also in einer kleinen Kabine am Ende eines endlos langen Keils, dantesk lärmend vorm „Pony“ in Kampen auf Sylt vorzufahren. Oder noch schnell kreischende Geräusche um den Mannheimer Wasserturm herum zu verbreiten, gut sichtbar im offenen Cockpit, bevor die Dreistundenmiete ausläuft.

Das IPod Schuffle unter den Ferraris

Im Rücken des „Luce“ befinden sich auch nicht mehr die breiten Schultern des Hecks. Das wesentlich von Ex-Apple-Chefdesigner Jony Ive und Marc Newson entworfene Auto strahlt auf der Seite, von der man es normalerweise sieht – von hinten –, die Aura eines iPod Shuffle aus. Und es protzt statt mit 310 km/h Spitze und 2,8 Sekunden von null auf 100 mit 60 Patenten: zwölf voneinander unabhängigen Elektromotoren (drei je Rad) zum Ändern der Fahrtrichtung, zum Dämpfen und – als hätte ein Ferrari das nötig – zum besonders schnellen Drehen. Fast schon tragisch-komisch ist allerdings, wenn nicht ironisch gemeint, wie der „Luce“ das alte Fahrgefühl herstellt: mit fünfstufigen Schaltpaddeln hinter dem Lenkrad zur Veränderung des Drehmoments und zur Erhöhung der Leistung. Und mit einem „authentischen Sound“, für den die Signale eines in der Mitte der Achse angebrachten Beschleunigungsmessers gefiltert und verstärkt werden, „wie bei einer E-Gitarre“. Die Simulation lässt sich mit einem Hebel am Lenkrad an- und ausschalten. Vielleicht das perfekte Symbol dafür, dass die „guten“ alten Zeiten überholt sind – aber gefühlt auch nicht vorbei.