Zum Beethoven-Jahr hat der auch politisch engagierte türkische Pianist auf neun CDs die 32 Sonaten für Klavier von Ludwig van Beethoven im Salzburger Mozarteum aufgenommen. 18 davon hat er dafür neu gelernt.

Der türkische Pianist Fazil Say, der im Januar 50 Jahre alt geworden ist, gehört gewiss zu den aufregendsten Vertretern seiner Zunft. Wer ihn hört, erlebt vielleicht nicht immer akademisch unanfechtbare, aber in jedem Fall spannende, ja hochexpressive und zuweilen überaus explosive Wiedergaben. Immer sind diese individuell geformt und stark in der Aussage. Der auch komponierende Musiker erweckt mit seinem Spiel nicht selten den Eindruck, er erfinde die Musik im Moment selbst. Auch wenn diese von Beethoven ist.

So ist denn auch der zum Beethoven-Jahr 2020 erschienene Zyklus mit den 32 Klaviersonaten, in mehreren Mammutsitzungen im Saal des Salzburger Mozarteums aufgenommen, eine spezielle Sache. Er ist nichts für Puristen und Traditionalisten. Die Reaktionen waren denn auch bis dato unterschiedlich. Aber es empfiehlt sich ein genaues Hinhören.

Eigenständige Sicht

Die eigenen Bemerkungen von Fazil Say im Booklet der Box mit neun Silberlingen machen klar, dass für den Pianisten dieses Projekt ein Herzensanliegen ist – und er die Ansprüche an sich selbst sehr hoch gestellt hat. Es wird aber auch deutlich, dass der Pianist eine eigenständige, ja eigenwillige Sicht auf dieses Werk, das er gleichsam als 605 Minuten lange Einheit aus 32 Einzelteilen versteht, für sich in Anspruch nimmt und das als ästhetischen Wert für sich begreift.

In dieser Hinsicht ist bei Says Beethoven dann einiges zu entdecken. Seine betont orchestrale Sicht auf diese Klaviermusik („Ich sehe hier ein Orchester vor mir“) ist absolut werkgerecht. In Verbindung mit dem ausgesprochen vielfarbigen und viele verschiedene Stimmungen hervorrufenden Spiel Says erhält Beethovens Musik hier eine ausgesprochen vielfältige Gestalt. Es verwundert nicht, dass der Pianist dabei immer wieder in die Extreme geht, besonders in den schnellen Sätzen. Aber eines ist sein Beethoven nicht: manieriert und selbstgefällig. Vielmehr kommt das aufwühlende und revolutionäre Potenzial dieser Werke unbedingt zu Geltung. Und das ist bei dem Bonner Meister nie der falsche Weg.

Musikalische Urgewalten

Say entfaltet etwa in der „Appassionata“ musikalische Urgewalten, schafft im ersten Satz der „Mondscheinsonate“ eine betörende Stimmung und lässt im langsamen Satz der „Pathétique“ das Klavier betörend singen. Und in der „Hammerklavier“-Sonate spielt er wie nur ganz wenige das Adagio in einem angemessen fließenden Tempo.

Fazil Say ist kein Philosoph am Klavier wie Alfred Brendel, aber mit seiner von keiner Aufführungskonvention beeinträchtigten Sicht auf diese 32 Sonaten bietet er weit mehr als einen nur diskussionswürdigen Beitrag zur Deutung des „Neuen Testaments der Klaviermusik“ (Hans von Bülow).

In Kürze erscheint bei Naxos eine neue CD mit Fazil Say, die seinen Werken für Violine gewidmet ist. Der Geigensolist ist Friedemann Eichhorn, in Speyer aufgewachsener Violinprofessor aus Weimar, beim Violinkonzert spielt die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter Christoph Eschenbach.

In der (Kur)Pfalz ist Fazil Say übrigens fast schon Stammgast, der nicht nur mehrfach in Mannheim und Ludwigshafen, sondern auch schon in Germersheim, Landau oder Wörth konzertierte.