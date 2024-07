Trump, blutverschmiert, die Faust gereckt, erhaben, die Fahne bewegt sich leise im Wind. Die Geistesgegenwart des Ex- und – wie jetzt umso mehr befürchtet werden muss – Bald-Wieder-US-Präsidenten ist beinahe irreal. Das Foto von Evan Vucci kann die Zukunft verändern und dockt an unser aller Bildgedächtnis an. Eine Betrachtung.

Den Bildtext unter seinem triumphalen Heiligenbild hat Donald Trump bei seiner ersten Rede nach dem Attentat in Butler selbst formuliert. Und in einer für ihn typischen rhetorischen