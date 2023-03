Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Pandemiebedingt halbiert war das Publikum beim von GMD Alexander Soddy dirigierten zweiten Akademiekonzert im Mannheimer Rosengarten, dessen Höhepunkt der Auftritt des Ausnahmegeigers Frank Peter Zimmermann mit der ersten Violin-Rhapsodie von Béla Bartók und der „Suite concertante“ von Bohúslav Martinu war.

Auftragswerke der Musikalischen Akademie erklingen in der Regel an erster Stelle der Konzertreihe, bei dem an der Mannheimer Hochschule lehrenden US-amerikanischen Komponisten Sidney