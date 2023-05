Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sinfoniekonzerte in Corona-Zeiten sind naturgemäß rar gesät. Zurzeit schlägt vor allem die Stunde für kleine Besetzungen. Immerhin über einhundert Klassikfreunde fanden am Donnerstagabend den Weg in die Festhalle Wörth. Zum Auftakt der Saison präsentierte sich die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz trotz ausgedünnter Besetzung in glänzender Verfassung. Am Pult hielt ein bestens gelaunter Michael Francis die Fäden sicher in der Hand.

Und das ist im Beethovenjahr 2020 keineswegs selbstverständlich. Wie die Staatsphilharmonie es immer wieder schafft, ihren Ruf als orchestrales Präzisionsinstrument