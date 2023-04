Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stimmt das hollywoodtypische Branchengeflüster, könnte dem Filmpublikum im nächsten Juli ein doppelter Abschied bevorstehen: Neben Komponist John Williams will angeblich auch Hauptdarsteller Harrison Ford mit dem fünften „Indiana Jones“-Abenteuer in Ruhestand gehen. Zu ihm passen würde das. Denn zwei seiner drei Paraderollen hat der US-Schauspieler, der am 13. Juli 80 Jahre alt wird, schon zum – mutmaßlich – letzten Mal verkörpert.

„Je älter man ist, desto mehr Fehler hat man gemacht, aus denen man lernen kann“ – ein typischer Ford-Satz. Seit seinem Durchbruch als ebenso waghalsiger