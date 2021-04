Mit in der Spitze 83 Millionen Zuschauer war „Dallas“ die erfolgreichste Fernsehserie in den USA. Auch in Deutschland, wo „Dallas“ ab dem 30. Juni 1981 in der ARD lief, war die Familiensaga aus Texas ein Straßenfeger. Hier liegt der Spitzenwert bei über 18 Millionen Fans vor den Bildschirmen.

Die bläsersatte Fanfare zu Beginn jeder Folge ist so etwas wie die Erkennungsmelodie der 1980er Jahre. Ein akustisches Signal mit kaum zu überbietendem Wiedererkennungswert. Immer dienstags erklang ab dem 30. Juni 1981 diese Melodie auch in deutschen Wohnzimmern. Die Kamera flog dann über die Texas-Metropole Dallas hinweg, präsentierte die Hauptdarsteller und näherte sich im Vorspann schließlich dem Herzstück dieser Mutter aller Seifenopern, dem Ort, an dem sich all die Tragödien abspielten, die in insgesamt 356 Folgen zu erleben waren: der Southfork Ranch. Die gibt es tatsächlich, nur heißt sie in Wirklichkeit anders. Heute beherbergt sie ein Museum, das von den immer noch zahlreichen „Dallas“-Fans wie ein Wallfahrtsort besucht wird.

Eine texanische Familie, wie aus dem Bilderbuch

Eine texanische Familie, wie aus dem Bilderbuch. Und zugleich ein Horrorkabinett. Miss Ellie, Bobby, Pamela, Lucy, Sue Ellen, Cliff Barnes. Und natürlich, von der ersten bis zur letzten Folge immer dabei: J. R. (John Ross) Ewing. Ohne Larry Hagman in dieser Rolle wäre der Erfolg der Serie wohl nicht zu erklären. Er verkörperte „Dallas“ noch weit mehr als etwa Patrick Duffy als Bobby oder Victoria Principal in der Rolle von dessen Frau Pamela.

Zugleich war J. R. Ewing vielleicht der fieseste Serienheld aller Zeiten. Ein mieser Tyrann, ein Unterdrücker seiner Familie, der die Verwandten in zahlreiche Affären trieb. Oder, wie im Falle seiner Frau Sue Ellen (Linda Grey), sie zu Alkoholikern machte. Sein Lachen, schon sein bösartiges Grinsen, dieses ständige Triumphieren über seinen Rivalen Cliff Barnes hatten etwas Diabolisches. Eine Teufelsfigur wie aus einem mittelalterlichen Mysterienspiel. Und doch ein Mensch wie Du und Ich.

Es ging um Öl, Geld und Sex

Es ging um Öl. Damit um viel Geld. Aber eben auch um Sex und oft genug um Gewalt. Subtile, psychische Gewalt wie jene, mit der J. R. seine Frau quälte; aber auch um Mord. Eine Welt, der Schönen und Reichen flatterte da jeden Dienstagabend ab 21.45 Uhr in die deutschen Haushalte. Der ARD war die Serie zunächst zu deftig und hart, weshalb sie diesen späten Sendeplatz wählte.

Man fieberte mit den ewigen Verlierern mit, bewunderte insgeheim wohl auch den Fiesling J. R., ließ sich selbst von einer zum Teil hanebüchenen Dramaturgie, von stereotypen schauspielerischen Leistungen nicht abschrecken. Denn bis auf J. R. bewies keiner der Darsteller, die auch allesamt in der Nach-„Dallas“-Ära quasi in der Versenkung verschwanden, darstellerische Wandlungsfähigkeit. Lucy (Charlene Tilton) blieb die nymphomanisch veranlagte Nichte, Sue Ellen die ständig zur Flasche greifende betrogene Ehefrau, Bobby der Schönling, der seinem Bruder nichts entgegenzusetzen hatte, dessen Frau Pamela punktete vor allem mit ihren großen Kulleraugen.

Und dennoch gab es da eine Ebene, welche die Serie in die Nähe der antiken Tragödie rückte. Es geht um das Mitfiebern und Mitzittern, das am Ende abgelöst wird von der Erleichterung, dass man doch nur zu einer deutschen Durchschnittsfamilie gehört und nicht zu dem „Dallas“-Clan. Aristoteles hatte dies einst als Katharsis bezeichnet.

Der Tag, an dem Bobby Ewing starb

Unvergessen bleibt auch der Tag, als Bobby Ewing starb. Schauspieler Patrick Duffy hatte genug von „Dallas“, starb den Serientod und wurde eine ganze Staffel lang betrauert, ehe er plötzlich wieder unter der Dusche auftauchte. Seine Karriere war nämlich ins Stocken geraten, auch die „Dallas“-Quote sank, also wurde sein Tod einfach als Alptraum von Frau Pamela deklariert. Und Berühmtheit erlangte auch der Cliffhanger in der Folge, an deren Ende J. R. erschossen wurde. Einen Sommerpause lang fragte sich die weltweite „Dallas“-Gemeinde: „Wer erschoss J. R.?“ Und nach der Pause wollten Millionen Menschen die Antwort wissen.