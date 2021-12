Der SWR hat die am 10. Dezember ausgestrahlte Comedy-Sendung „Spätschicht“ wegen einer falschen Tatsachenbehauptung von Lisa Fitz über die Folgen einer Impfung gegen eine Coronaerkrankung aus der ARD Mediathek genommen. „Die Kritik an dieser Ausgabe der ,Spätschicht’ trifft uns zu Recht“, so Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung. „Die Meinungsäußerungsfreiheit gilt nicht unbegrenzt, sondern endet auch in einer Comedy- oder Satiresendung bei falschen Tatsachenbehauptungen“. Die 70-Jährige hatte in der Sendung unter anderem behauptet, bisher seien 5000 Menschen in der EU an den Folgen einer Corona-Impfung gestorben, was nachweislich falsch ist. In einer ersten Stellungnahme hatte sich der SWR gegen die stark aufkommende Kritik verteidigt, die Äußerungen seien durch das Sendungskonzept kritisch eingeordnet und noch von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen.