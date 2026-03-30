Ein Klick zum Gespräch mit Dostojewskij, Kafka und Co.? KI soll es möglich machen. Aber funktioniert das wirklich?

Sich einmal mit den literarischen Idolen unterhalten, die länger tot sind, als man selbst lebt – für viele Autoren, Germanisten und die ein oder andere Leseratte ein Traum. Ein Traum, der sich jetzt zu erfüllen scheint. Auf diversen KI-Plattformen können Nutzer sich mit allen möglichen Figuren der Literaturgeschichte unterhalten. Einer tiefgehenden Diskussion über Glauben und Erlösung mit Dostojewskij scheint damit nichts mehr im Wege zu stehen.

Dabei ist dies nicht einmal kompliziert. Auf der Plattform ChatGPT funktioniert es ohne Probleme mit sogenannten CustomGPTs. Das sind spezialisierte Chatbots, die Nutzer mit speziellen Instruktionen versehen können - zum Beispiel sich wie ein bestimmter Autor zu verhalten. So wird augenscheinlich ein Gespräch mit den toten Titanen des geschriebenen Worts möglich.

Liste statt Inhalt

In der Praxis funktioniert das Gespräch bei Weitem nicht so beeindruckend, wie man es sich vielleicht wünscht. Schon auf den ersten Blick bleibt fraglich, ob Dostojewskij wirklich so auf Fragen geantwortet hätte wie die KI. Es ist schwer vorstellbar, dass der Autor bei der Frage nach seinen Lieblingsbüchern mit einer internettypischen Auflistung geantwortet hätte, wurde Reddit, an das die Antwort stark erinnert, doch erst über ein Jahrhundert nach seinem Tod erfunden. Vielmehr lugt hinter der Stimme des Autors die typische Stimme von ChatGPT hervor, etwa wenn der vermeintliche russische Autor am Ende fragt, ob man eine genaue Übersicht über die Autoren haben möchte.

Zugegeben: Das Erlebnis hängt stark vom jeweils genutzten Bot ab. Für jeden bekannten Autor der Weltliteratur gibt es Dutzende verschiedene CustomGPTs, die zum Gespräch einladen. Ein dem russischen Autor Nikolai Gogol nachempfundener Chatbot bleibt zwar in seinen Aussagen vage, tendiert aber nicht zu Auflistung. So argumentiert der von ihm generierte Text stringent über mehrere Zeilen, dass er Dostojewskijs Bücher sicherlich gemocht hätte – wenn er nicht schon tot gewesen wäre, als die wichtigen Romane erschienen. Ob Gogol wirklich so argumentiert hätte? Eine tiefgehende Analyse, warum der Autor Dostojewskij gemocht haben könnte, liefert der Bot jedenfalls auch nach mehreren Nachfragen nicht.

Entweder vage und wenig überzeugend oder spezifisch und künstlich: Der Traum vom tiefgehenden Gespräch mit den Klassikern zerplatzt sehr schnell. Das ist, zugegeben, kein großes Wunder, führt man sich kurz vor Augen, was Large Language Modelle eigentlich sind: stochastische Maschinen, die, etwas vereinfacht gesagt, Texte anhand von Wahrscheinlichkeiten berechnen, keine Intelligenz oder gar Persönlichkeit im eigentlichen Sinne. Und so ist ein Dostojewskij-Bot im Grunde nicht mehr als ein, zugegebenermaßen technisch durchaus beeindruckender, Remix von Versatzstücken aus den unzähligen Texten, mit denen das KI-Modell gefüttert wurde. Also doch kein Geist aus der Maschine.

Aber geht es den Nutzern wirklich um eine tiefgehende Konversation? Glaubt irgendjemand, ernsthaft mit den großen Titanen der Literatur im Chatfenster sprechen zu können? Oder geht es nicht viel mehr um das Werk des Autors? Darauf deutet zumindest hin, dass die meisten Bots auf die Frage nach ihrem Lieblingsroman auf „eigene“ Romane verweisen. So erklärt etwa der englischsprachige Kafka-Bot „Franz Kafka Monologue“, dass sein Lieblingsroman „Der Prozess“ sei – und erst auf Nachfrage, dass er ansonsten beispielsweise Flauberts „Die Erziehung der Gefühle“ sehr möge. Ob das stimmt, oder ob nur irgendwo mal irgendjemand geschrieben hat, dass ihn der Roman an Kafka erinnert, bleibt an der Stelle offen, denn KI-typisch wird die Quelle für die Aussage nicht offengelegt.

Beim gleichen Bot gibt es auch andere Andeutungen, dass es den meisten Nutzern gar nicht darum geht, mit dem Autor zu reden. Bei CustomGPTs können auch Fragen voreingestellt werden. In diesem Fall beziehen sie sich auf das Verständnis des Werks: „Wie kann ich Der Prozess interpretieren?“, „Was sind die Themen deiner Kurzgeschichten?“, „Was wolltest du mit Die Verwandlung sagen?“ Ist die KI also dafür da, den Tod des Autors umzukehren? Weg von Interpretation, hin zum Autor, der das eigene Werk erklärt?

Interpretationsremix

Das ist natürlich nicht möglich. Denn die KI kann auch nicht interpretieren, sie kann, wie bereits erwähnt, nur Wahrscheinlichkeiten berechnen. Ein stochastisches Modell, das anhand der Daten Text ausspuckt, mit denen das Programm gefüttert wurde. Im Fall Dostojewskijs ist die Aussage also weiterhin nicht der Autor selbst, sondern ein Code, der Versatzstücke von Interpreten wie Joseph Frank oder Michail Bachtin aufgrund in den Trainingsdaten enthaltener Strukturen recycelt.

Aber vielleicht geht es ja auch gar nicht um eine wirklich stichhaltige Interpretation im Sinne des Autors selbst. Vielleicht geht es um ein überzeugendes Argument, um eine gute Note für die Hausaufgabe zu bekommen – oder darum, für eine Hausarbeit das Buch nicht lesen zu müssen. Darauf deutet hin, dass viele der Bots – und gerade solche, die öfter benutzt werden – nicht die Persönlichkeit des Autors imitieren, sondern explizit als Verständnis- und Interpretationshilfe gekennzeichnet werden. Eine digitale Bibliothek mit Chatbot, böse Zungen behaupten gar: eine Plagiatsmaschine. Kein auferstandener Geist. Um dem Lieblingsautor näher zu kommen, bleibt also doch wieder nur eins: Lesen. Und wenn es unbedingt moderne Technik sein muss, dann eben auf dem Smartphone. Je nach Definition wäre das auch ein Geist aus der Maschine.