Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der New Yorker Tech-Journalist Steven Levy rekonstruierte in seinem Buch „Facebook – Weltmacht am Abgrund“ den Aufstieg und die Skandale von Mark Zuckerbergs Konzern. Basierend auf seiner Arbeit legten die „New York Times“-Journalistinnen Sheera Frenkel und Cecilia Kang neue Details vor. Sie entlarven in ihrer fesselnden Milieustudie „Inside Facebook. Die hässliche Wahrheit“ den Konzern als autoritäre Machtmaschine.

Sicherheitslücken, Hacks, Hatespeech, Cybermobbing und die Weitergabe von Nutzerdaten: Damit müssen die 2,8 Milliarden Facebook-Nutzer