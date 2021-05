Wenn Udo Lindenberg ehrlich zu sich selbst ist, dann wird er wohl zugeben, dass es in seinem Leben Phasen gab, in denen die Aussicht, einmal seinen 75. Geburtstag feiern zu können, so mit das Abwegigste gewesen ist, was er sich hatte vorstellen können. Denn Udo flog wie ein Kamikazeflieger durch sein Leben, von einem Exzess zum nächsten, den finalen Aufprall immer vor Augen. Aber der blieb aus.

Eigentlich hätte er ja schon längst wieder in der Region vorbeigeschaut, aber Corona hat weitere Konzerte von Udo Lindenberg in der Mannheimer SAP-Arena verhindert. Anders als 2012, als er seine sensationelle Comeback-Tour „Ich mach mein Ding“ in der ausverkauften Arena begann; oder 2017, als die Halle gleich zwei Mal ausgebucht war. Wie sonst nur bei Helene Fischer. Und dasselbe 2019 nochmals.

Wer zu einem Udo-Konzert geht, der bekommt ein Gesamtkunstwerk geliefert. Eine Mischung aus Musik, Show, Musical, Rockoper und Zirkus. Mit dem Meister als unangefochtenem Zirkusdirektor. Der lieferte an diesem Abend vor zwei Jahren in zweieinhalb Stunden fast 30 Songs ab, versprach, „Keine Panik, ich komme wieder“. An ihm liegt es nicht, dass er sein Versprechen – noch – nicht eingelöst hat.

Das ganze Leben ist eine große Show

Das ganze Leben dieses Mannes, der aus dem kleinen Nest Gronau an der holländischen Grenze aufbrach, um die Welt zu verändern, indem er den Deutschen den Panik-Rock schenkte, ist eine einzige Inszenierung. Eine Show. Durchgestylt bis hin zur Dauerresidenz in einem Hamburger Hotel. Und doch so authentisch. Und das seit den 1970ern, als er mit der Andrea Doria auf Abenteuerreise ging. Eine Reise, bei welcher der Weg das Ziel scheint. Sie ist immer noch nicht zu Ende. Nuschelnd, tänzelnd, dozierend, cool vor allem. Udo Lindenberg ist – auch dank der Menschen, die seine Shows entwerfen und produzieren – ein Magier der Bilder, der Effekte und Farben, Pyrotechnik im besten Rammstein-Stil inklusive. Und das galt schon für das allererste Udo-Konzert, das man vor gefühlt ewigen Zeiten in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle erlebt hat.

Hätte man Udo Lindenberg erfinden wollen, die Fantasie hätte nicht ausgereicht. Als Kunstprodukt ist er unvorstellbar. Als reale Person unvergleichlich. Ein Unikat. Unbedingt der nächste Panik-Präsident für diese „Bunte Republik Deutschland“, wie einer seiner meist ebenso schlichte wie unbedingt richtige Botschaften transportierenden politischen Songs heißt.

Wegbereiter für die deutschsprachige Rock- und Popmusik

Da ist jemand als junger Mann abgehoben, um der Welt zu zeigen, dass quasi alles möglich ist. Vor allem eben deutscher Rock, der ihm ja, wenn man ehrlich ist, nur in den allerseltensten Fällen gelingt, weil viele Songs schlichtweg Popmusik sind – aber eben gesungen von Udo. Den Mief der Adenauer-Zeit hat er weggetrommelt. Als die deutsche Sprache in billig-dümmlichen Schlagertexten vor sich hin dümpelte, hat Udo manchmal fetzige Rockmelodien, dann wieder wunderschöne Balladenthemen daruntergelegt. Man kann das gar nicht oft genug sagen: Es war Udo Lindenberg, der die deutschsprachige Rock- und Popmusik auf der Landkarte der Musikgeschichte eingeschrieben hat. Mit Herzblut. Vielleicht auch mit Eierlikör. Als er anfing, Musik zu machen, da gab es vielleicht Peter Kraus. Und den deutschen Schlager, „Caprifischer“ und so. Kein Mensch sang da Rock- oder Popmusik auf Deutsch. Er war jedoch ganz bestimmt der Wegbereiter für die deutschen Musiker nach ihm. Er hat ihnen die Tür aufgemacht, und keiner von ihnen hat das vergessen, bis heute nicht, weshalb er auch immer wieder mit jüngeren deutschen Künstlern von Clueso bis Jan Delay zusammenarbeitet, die zu ihm aufblicken. Er ist ihr Idol. Mindestens.

Und seinen Fans – die übrigens aus allen Generationen kommen, Udo-Konzerte sind Familientreffen – geht es ja nicht anders. Dieser Mann mit Hut und Sonnenbrille, dieser Ober-Coole, er war so ganz anders als alles, was einem im Wilden Westen der Pfalz als Jugendlicher widerfahren konnte. Da hämmerte die Freiheit an die Tür zum eigenen Leben, begehrte Einlass, wenn wir gemeinsam „Andrea Doria“ oder „0 Rhesus negativ“ gesungen haben. Und bei „Cello“ geweint haben. Was waren das noch für Zeiten, in denen man mit Udos Musik die eigenen Eltern schockieren konnte; in denen man mit einem Udo-Button auf der aufgemotzten Lederjacke, die zum hochfrisierten Kreidler-Mofa protzig getragen wurde, den Bürgerschreck gab beim Gesangvereinsball auf dem platten Land! Udo-Fan zu sein bedeutete immer auch Protest und Revolte. Es waren eben nicht die Toten Hosen oder Die Ärzte, die auf der großen Bühne dem Establishment als Erste die Leviten gelesen haben. Es war Udo, und er macht das bis heute ohnehin viel subtiler.

Der dirigierende Vater als Trauma

2018 erschien unter dem schlichten Titel „Udo“ eine Biografie beziehungsweise eine Autobiografie, die Udo Lindenberg zusammen mit dem Spiegel-Reporter Thomas Huetlin geschrieben hat. Nicht die erste Biografie, aber vielleicht die radikalste, schonungsloseste. Wir wussten zum Beispiel von den ebenso einfachen wie problematischen Verhältnissen in Gronau, auch dass der Vater Gustav regelmäßig im Gasthaus „Quelle“ versucht hat, sich sein Leben schöner zu saufen als es war. Nachts weckte die Mutter dann die drei Kinder. Sie mussten Publikum spielen für den Vater, der sich schwankend, lallend seinen Lebenstraum wenigstens im Suff erfüllte: Er spielte Dirigent vor einem imaginären Orchester. Ein Trauma für den kleinen Udo, der das später in seinem Song „Votan Wahnsinn“ verarbeitete.

Der Alkoholismus war das schwerste Erbe, das Udo mitbekommen hatte. Mehr als einmal lief er Gefahr, daran zugrundezugehen. Die Biografie beginnt denn auch im Jahr 2006. Vielleicht der allerkritischste Zeitpunkt in Udos Leben überhaupt. Und der hellsichtigste: Udo ganz unten ist im Quasi-Delirium zu einer glasklaren Einsicht fähig: „Entweder ich sauf' mich tot oder ich versuch' noch mal ein richtiges Comeback.“

Zu einer Zeit wohlgemerkt, in der es schien, als sei das Thema Udo Lindenberg nun komplett durch. Die Wiedervereinigung hatte er als Lokführer seines Sonderzugs ja quasi mit herbeigefeiert. Aber dann ging es irgendwie nur noch bergab. Oder bergauf. Bis auf 4,7 Promille. Klinisch tot. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stirbt auch noch der ältere Bruder Erich. Was dann aber folgt, ist eine der unglaublichsten Comeback-Storys der deutschen Musikgeschichte.

2011 kommt das MTV-Unplugged-Album „Live aus dem Hotel Atlantic“ heraus. Und das Ding geht ab, wie eine Rakete. So wie es Udo gewohnt war. Immer voll drauf, immer weiter, immer nach vorne. Vorausgegangen war die CD „Stark wie zwei“. Und dann, vor fünf Jahren, mit 70, sein Album „Stärker als die Zeit“. Fast ein prophetische Scheibe, eine, welche die dunkle Zeit, in der wir uns gerade befinden, antizipiert hat.

„Durch die schweren Zeiten“ ist ein Song, der jedenfalls jederzeit und überall gegen den Corona-Blues hilft. Hoffentlich bald auch wieder live und leibhaftig udohaft. Das erste Udo-Konzert nach der Pandemie wird bestimmt eine Panik-Sause von fast schon orgiastischen Ausmaßen. Überhaupt keine Frage. Bis es allerdings so weit ist, müssen wir uns mit seinem am Freitag erschienenen Album „Udopium – Das Beste“ begnügen. 75 Songs sind da drauf, darunter auch neue wie die Antwort Udos auf Frank Sinatras „I did it my way“. In der Nummer „Wieder genauso“ unterhält er sich mit dem Tod, dem Udo klar macht, nachdem er noch eine Fristverlängerung ausgehandelt hat: „Ich würd’s wieder genauso tun, wie’s war“.