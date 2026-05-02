Noch auf der Suche nach Festival-Tickets? Für Southside, Lollapalooza und Wacken gibt es aktuell noch Karten – welche Top-Acts dabei sind.

Stuttgart (dpa) - Der Festivalsommer steht vor der Tür - und der Run auf die Tickets hat längst begonnen. Die gute Nachricht: Für einige der wichtigsten Musikfestivals im Land gibt es noch Karten.

Tageskarten für «Rock im Park»

Traditionell wird die Festival-Saison mit dem Zwillingsfestivals «Rock im Park» in Nürnberg und «Rock am Ring» am Nürburgring eröffnet. Veranstaltet werden die Open Airs vom 5. bis zum 7. Juni. Fans mussten schnell sein und waren aus auch. Das Festival «Rock am Ring» ist komplett ausverkauft, für «Für Rock im Park» gibt es aber noch das ein oder andere Tagesticket zu ergattern - laut Webseite allerdings nur für Freitag (139 Euro).

Auf der Bühne stehen an dem Tag unter anderen Electric Callboy und Marteria. Zu den Headlinern in diesem Jahr zählen auch die Metal-Band Iron Maden, Linkin Park und Finch.

Southside und Hurricane mit The Offspring und Billy Talent

Vom 19. bis zum 21. Juni lockt das Southside-Festival wieder nach Neuhausen ob Eck. Ausverkauft ist das Festival noch nicht. Es gibt noch Wochenend- und Tagestickets. Zu den Headlinern gehört etwa die Punk-Band Billy Talent, das australische Duo von Empire of the Sun, die Kult-Band The Offspring. Auch Kraftklub und Florence + The Machine werden erwartet, die Musikerin durfte mit Taylor Swift bei einem Auftritt auf deren legendärer «Eras Tour» glänzen. Festival-Tickets bekommt man aktuell ab 272 Euro.

Das Southside und das gleichzeitig stattfindende Hurricane in Niedersachsen gehören zu den größten Rockfestivals in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. Auf dem Konzertgelände in Neuhausen ob Eck treten Künstler auf vier großen Bühnen auf. Das Veranstaltungsgelände ist mit 121 Hektar etwa so groß wie 170 Fußballfelder.

Lollapalooza mit Lorde, Lilly Allen und Zara Larsson

Das Line-up kann sich sehen lassen: Das Lollapalooza wird vom 18. bis zum 19. Juli im Olympiastadion und Olympiapark in Berlin veranstaltet. Das Festival setzt auf eine Mischung aus Pop, Rap, Indie und Elektro. Bestätigt sind unter anderem Pitbull, Lorde, Teddy Swims, Lily Allen, Zara Larsson und Zartmann. Tickets gibt es nach aktuellem Stand noch: Der offizielle Vorverkauf läuft bereits, auch Tagestickets sind laut Festival verfügbar.

Sogar Wacken würde noch gehen

Auch für das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (W:O:A) gibt es noch Karten. Für 351 Euro sichert man sich den Zugang zu den acht Bühnen in der kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein. Kaufen kann man sie online oder zu den üblichen Bürozeiten über eine Bestellhotline, die übrigens mit 666 endet.

Auch für Wacken gibt es noch Restkarten. Foto: Marcus Brandt/dpa

Bislang haben mehr als 55 Bands und Einzelmusiker für 2026 zugesagt. Als einige Highlights nennen die Veranstalter auf ihrer Festival-Website die «unangefochtenen Metal Gods» Judas Priest sowie die Bands und Musiker Saxon, Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo. Gefeiert wird vom 29. Juli bis 1. August.

Glücksgefühle-Festival mit David Guetta

Fans elektronischer Musik sind beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring richtig. Der französische Star-DJ David Guetta bespielt das Event in diesem Jahr. Als nationale Headlinerin wird Ayliva («Wunder») erwartet. Als weitere Künstler stehen nun unter anderem Mark Forster, Marteria, Scooter, Max Giesinger, Tom Gregory, Zartmann und Lost Frequencies fest. Auch die Kult-Popband No Angels will bei dem Festival auf der Bühne stehen.

Zu den Veranstaltern gehört auch Lukas Podolski. (Archivbild) Foto: Sascha Thelen/dpa

Veranstaltet wird das Event von Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski mit Musikmanager Markus Krampe. Es findet vom 3. bis zum 6. September statt. 2025 lockte die Veranstaltung rund 250.000 Menschen an. Tagestickets gibt es ab 129 Euro, der Wochenend-Festivalpass startet ab 239 Euro ohne Camping.