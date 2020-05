Berliner Museen rufen dazu auf, ganz private Corona-Exponate für Ausstellungen zur Verfügung zu stellen. Obwohl die Krise noch lange nicht vorbei ist, soll sie schon museal inszeniert werden.

Sitzmöbel sind wegen der Pandemie nicht einfach aus dem Stadtbild verschwunden. Doch sie durften auf Straßen und Parks nicht mehr benutzt werden. Massenhaft klebten an ihnen schlichte, ausgedruckte Schilder wie „Platz nehmen verboten“. Es gibt aber auch zahlreiche Hinweise mit einer besonderen Note. „Es ist uns derzeit leider nicht gestattet, Euch zu gestatten, sich vor der Galerie aufzuhalten“, hieß es bis vor kurzem auf einem liebevoll mit der Hand gemalten Zettel neben der kleinen Sitzbank vor der Galerie „Nil Ausländer“. Solche Raritäten sind ein Fall für das Stadtmuseum Berlin, das wie andere Museen in Deutschland, die Corona-Krise als ein historisches Ereignis betrachtet.

Das Berliner Stadtmuseum sammelt Corona-Exponate

Der von der Pandemie auf den Kopf gestellte Alltag soll deshalb nicht nur für das private, sondern auch für das kollektive Gedächtnis festgehalten werden. „Ganz gleich, was Ihre Beobachtungen, Eindrücke und Erlebnisse sind, ob beruflich oder privat: Wir interessieren uns dafür!“, heißt es in dem Aufruf „Gegenwart sammeln“ des Stadtmuseums. „Wie hat sich Ihr Alltag verändert? Welche Erfahrungen haben Sie in dieser Krise gemacht? Welche Gegenstände begegnen Ihnen häufig in der Stadt? Und was sind die Bilder, die in Erinnerung bleiben?“ Gesucht werden Aufnahmen von leeren Plätzen und geschlossenen Restaurants, besondere Masken, die beispielsweise Flaggen, Vereinslogos oder andere Symbole zeigen. Fotos von Schildern in Supermärkten wie „Bitte jeder nur zwei Packungen Nudeln mitnehmen“ sind genauso erwünscht wie selbst geschneiderte Schutzkleidung und Pandemie-Tagebücher.

Das Gedächtnis einer Stadt

Aus der Vielzahl und der Vielfalt der erbetenen Überlassungen erhoffen sich die Geschichtssammler eine facettenreiche Palette der Krisen-Wahrnehmungen für das Gedächtnis der Stadt. Zwar kann niemand jetzt schon konkret sagen, wie die gegenwärtige Ausnahmesituation in die Geschichte eingehen wird. Doch während an frühere Epidemien allenfalls medizinische Geräte oder so genannte Pestmasken in Museen erinnern, besteht heute durch Fotos und Videos die Möglichkeit, den Pandemie-Alltag für künftige Generationen leichter nachvollziehbar zu machen.

Auch für das Deutsche Historische Museum (DHM) eröffnet die Corona-Krise ein neues Sammlungsfeld. Laut dem Abteilungsdirektor Sammlungen, Fritz Backhaus, werde gerade überlegt, „was mit längerem Blick auf historische Entwicklungslinien aufbewahrenswert“ sei. Neben vergänglichen Zeugnissen wie individuell gestalteten Aushängen oder Hilfsangeboten hat der oberste DHM-Sammler laut „Berliner Zeitung“ konkret die Schutzmasken von Kanzlerin Angela Merkel und dem Virologen Christian Drosten fest im Blick. Denn dies seien Objekte, „die uns interessieren würden, weil sie natürlich auch mit Geschichten verbunden sind, mit Personen, deren Erlebnissen und großer Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit“.