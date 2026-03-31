Zum 70-jährigen Jubiläum des bekannten Musik-Wettbewerbs schlagen die Veranstalter ein neues Kapitel auf. In diesem Jahr soll es erstmals einen asiatischen Ableger der Show geben.

Berlin (dpa) - Der Eurovision Song Contest (ESC) wird in diesem Jahr erstmals auch in einer Asien-Edition stattfinden. Thailands Hauptstadt Bangkok soll Austragungsort der ersten Ausgabe des Wettbewerbs werden, wie die Veranstalter mitteilten. Sender aus zehn Ländern Asiens, darunter Thailand, Südkorea, Vietnam und die Philippinen, hätten ihre Teilnahme bereits bestätigt. Weitere sollen in den kommenden Monaten folgen. Das Finale des Eurovision Song Contest Asia ist am 14. November geplant.

«Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Eurovision Song Contest erscheint es besonders bedeutsam, dieses neue Kapitel mit Asien zu beginnen», sagte ESC-Direktor Martin Green laut Mitteilung. Es gehe darum den Eurovision Song Contest gemeinsam mit Asien weiterzuentwickeln.

ESC zum 70-jährigen Jubiläum in Wien

Der ESC in seiner Ursprungsversion wird zum 70-jährigen Jubiläum in diesem Jahr in Österreich stattfinden, weil es den Wettbewerb 2025 mit dem Countertenor JJ gewonnen hat. Vorab hat die Teilnahme Israels für Diskussionen gesorgt. Einige Länder boykottieren den ESC als Reaktion auf das Vorgehen Israels im Gazastreifen.

Für Deutschland tritt Sängerin Sarah Engels mit ihrem Song «Fire» an. Am 70. Eurovision Song Contest nehmen insgesamt 35 Länder teil. Das Finale des ESC unter dem Motto «United by Music» findet am 16. Mai in Wien statt.

Der ESC ist das größte Musikevent der Welt. Am TV verfolgten zuletzt rund 170 Millionen Zuschauer das Ereignis.