Die mehrtägige Verleihung der Europäischen Filmpreise erreicht am Samstag ihren Höhepunkt. Auch einige deutsche Regisseure und Schauspielerinnen machen sich Hoffnung auf eine Auszeichnung.

Berlin (dpa) - Die Europäische Filmakademie will am Samstag den besten Film des Jahres auszeichnen. Die Digitalschalte aus Berlin beginnt am Abend (20.00 Uhr). Nominiert sind auch Filme von deutschen Regisseuren: Das Liebesdrama „Undine“ von Christian Petzold und die Literaturverfilmung „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani.

Als beste Darstellerin sind unter anderem die Schauspielerinnen Nina Hoss („Schwesterlein“) und Paula Beer („Undine“) vorgeschlagen. Die mehr als 3800 Mitglieder der Akademie stimmen über viele Preisträger ab. Die Verleihung sollte eigentlich in Island stattfinden, wegen der Pandemie werden die Gewinner nun online verkündet.

