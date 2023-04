Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Selbst wenn das wegen der Corona-Pandemie umstrittene Popkonzert „Give Live A Chance“ am 4. September in Düsseldorf stattfinden darf – dass die maximal angestrebten 13.000 Zuschauer kommen, gilt nach dem bisherigen Vorverkauf als zweifelhaft. Ganz anders sah es vor 30 Jahren auf dem Hockenheimring aus: Dorthin pilgerten damals 100.000 Musikfreunde, um das erste zweitägige Open-Air-Festival auf der Rennstrecke zu erleben.

Am späten Sonntagabend in der Boxengasse war der große alte Mann der deutschen Konzertbranche in Wortspiel-Laune: Hockenheim müsse eigentlich „Rockenheim“ heißen,