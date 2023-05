Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anja Utler ist die erste Preisträger des neuen Lyrikpreises der Südpfalz. In pandemiebedingt kleinem Rahmen, aber feierlicher Form wurde die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung am Sonntag im Beisein von Kulturminister Konrad Wolf im Künstlerhaus Edenkoben an die renommierte Lyrikerin und Übersetzerin verliehen.

„Pfft-Pfft“ – Es ist das profane Geräusch der Sprühflache, mit der das Mikrofon nach jeder Lobrede desinfiziert wird, an das sich Anja Utler, wie sie bei ihrer Dankesrede