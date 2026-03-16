Erstmals holt eine Frau den Oscar für die beste Kameraführung: Autumn Durald Arkapaw überzeugt mit düsteren Bildern in einem Vampirfilm, der mehr als nur Horror bietet.

Los Angeles (dpa) - Autumn Durald Arkapaw hat als erste Frau den Oscar für die beste Kameraführung gewonnen. Die 46-Jährige wurde in Hollywood für ihre Arbeit am Vampir-Südstaatendrama «Blood & Sinners» von Regisseur Ryan Coogler ausgezeichnet.

Autumn Durald Arkapaw auf der Bühne der Oscarverleihung im Dolby Theatre. Foto: Chris Pizzello/dpa

Der Film mit dem Originaltitel «Sinners» war als Oscar-Favorit und mit einer Rekordzahl von 16 Nominierungen ins Rennen gegangen. Der Film ist ein außergewöhnlicher Vampir-Genremix, der sich um Rassismus, Freiheit und Identität dreht, von Blues und Folkmusik unterlegt.

Arkapaw hat bereits für den Sci-Fi-Actionfilm «Black Panther: Wakanda Forever» mit Coogler zusammengearbeitet.