Am Montag beginnt endlich, zwei Wochen später als üblich, die Berlinale – zunächst im Halbverborgenem. Ein fünftägiger Online-Screening-Marathon wartet ab 1. März auf Branchenvertreter und Journalisten. Die Bärenjury darf in Berlin immerhin in einem richtigen Kino die Preisträger bestimmen. Die Sieger der 71. Festivalausgabe sollen Ende nächster Woche auch verkündet werden, aber erst im Juni ihre Trophäen erhalten. Vor Publikum dann, hoffen die Organisatoren.

Für die Berlinale-Fans, die sonst in langen Schlangen anstehen, um Tickets für Premieren mit ihren Stars zu ergattern, oder am Berlinale-Palast auf Autogramme