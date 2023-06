Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Im Alter von 93 Jahren ist er in der vergangenen Woche gestorben: Ernst Stankovski. Als „langjähriger ZDF-Moderator “ hat ihn sein ehemaliger Sender – immerhin in den Hauptnachrichten – verabschiedet. Nur nebenbei klang an, was das Publikum des neu eröffneten Pfalztheaters in Kaiserslautern 1995 erleben durfte: Stankovski war – als Lessings Nathan – auch ein großartiger Schauspieler.

„Dem Mimen“, weiß schon Friedrich Schiller im Prolog zu „Wallensteins Lager“, „flicht die Nachwelt keine Kränze“. Der „ZDF-Legende“