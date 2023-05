Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Thomas Metz leitete 13 Jahre lang die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Jetzt geht er in Pension. Was hat ihn angetrieben? Was hat er erreicht? Porträt eines Herzenspfälzers, der auf die Geschichte baut.

Gimmeldingen, Adresse: Im Tal, eine terrassierte Villa am Hang. Eine kleine Schaubühne steht im Zentrum des in die Jahre gekommenen 1960er-Jahre-Baus. Der Garten: struppig. Auf einem Messingschild am