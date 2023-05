Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An Wagners Todestag, am 13. Februar, kam er zur Welt. Vor 44 Jahren. Das ist eigentlich noch kein Alter für einen Sänger. Doch der französische Countertenor Philippe Jaroussky startet schon jetzt eine Zweitkarriere als Dirigent. Aber, keine Angst, er singt weiter. Allein, seine erste Auftritte am Pult lassen aufhorchen.

In schweren Corona-Zeiten gab es aus dem Konzerthaus Dortmund als Stream online ein von Jaroussky dirigiertes Konzert mit Alessandro Scarlattis Kain-und-Abel-Oratorium, das sehr eindrucksvoll gelang.