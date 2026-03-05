David Gilmour ein stilprägender Gitarrist und zentrale Figur der Band Pink Floyd: kreativer Gegenpol, Bewahrer und Abwickler. am 5. März wird er 80.

Man muss kein Technik-Virtuose sein, um als Gitarrenheld in die Annalen der Rockgeschichte einzugehen. Der in Cambridge geborene David Gilmour kann weder mit High-Speed-Läufen aufwarten noch mit den komplexen Griff-Figuren der Jazz-Elite mithalten, hat mit Pink Floyd aber dennoch einige der anspruchsvollsten, experimentellsten, klanglich wie atmosphärisch beeindruckendsten und ganz nebenbei auch erfolgreichsten Alben der Rockgeschichte erschaffen. „The Dark Side of The Moon“ ist weltweit eines der bestverkauften Alben, dicht gefolgt von dem monumentalen Konzept-Werk „The Wall“.

Der Gegenpol zu Roger Waters

Innerhalb von Pink Floyd war Gilmours Position komplex. Anfang 1968 wird er in die Band geholt, um den psychisch angeknacksten Mastermind Syd Barrett, den er von der Uni kannte, live zu entlasten. Wenige Monate später lassen die übrigen Bandmitglieder Barrett ganz fallen, weshalb sich Gilmour nicht nur um sämtliche Gitarrenparts, sondern auch um Teile des Songwritings und zusammen mit Bassist Roger Waters um den Leadgesang kümmern darf. Formal dominierte lange Zeit das konzeptionelle Denken von Waters, insbesondere in den Siebzigern. Doch klanglich war Gilmour die prägende Instanz. Er war schließlich auch Arrangeur und Produzent.

Gilmours eigentliche Innovation war vielleicht weniger spieltechnischer als klangarchitektonischer Natur. Er verstand das Studio als Instrument. Hallräume, Delay, mehrspurige Overdubs – all das nutzte er nicht als Ornament, sondern als dramaturgisches Mittel. Der sogenannte atmosphärische Rock, später prägend für Bands von U2 bis zu Post-Rock-Formationen der Neunziger, verdankt Gilmours Arbeit entscheidende Impulse. Klangflächen wurden nicht Hintergrund, sondern Erzählraum. U2-Gitarrist The Edge hat wiederholt betont, wie prägend Gilmours Umgang mit Raum und Echo für seine eigene Spielweise war. Auch Mark Knopfler verwies auf die „emotionale Klarheit“ in Gilmours Tonbildung. Damit verschob Gilmour den Fokus der Rockgitarre vom Riff zum Resonanzraum.

Seine Musik atmete

In Interviews betonte Gilmour mehrfach, Musik müsse „atmen dürfen“. Dieses Credo wurde innerhalb der Band zur ästhetischen Leitlinie. Er war der Anwalt der Melodie gegen die Überfrachtung. Gerade diese Spannung machte Pink Floyds Größe aus.

Als Waters 1985 die Band verließ und Pink Floyd faktisch für beendet erklärte, widersprach Gilmour. Es folgte ein juristischer Streit um den Bandnamen – ein Konflikt, der in der Rockgeschichte exemplarisch wurde. Gilmours Argument war schlicht: Pink Floyd sei immer mehr gewesen als eine einzelne Stimme. Der Name stehe für ein kollektives Werk. Letztlich setzte er sich durch und führte die Band mit „A Momentary Lapse of Reason“ (1987) und später „The Division Bell“ (1994) fort.

Pink Floyd ohne Waters

Kritiker diskutierten kontrovers, ob diese Phase die gleiche künstlerische Radikalität besaß wie die großen Alben der Siebziger. Unbestritten jedoch ist: Die Band blieb ein globaler Magnet. Die Tourneen jener Jahre gehörten zu den monumentalsten Produktionen ihrer Zeit – technisch wie visuell. Gilmour selbst äußerte sich später nüchtern über diese Phase: Man habe das Recht gehabt, weiterzumachen. Es sei nicht darum gegangen, Geschichte umzuschreiben, sondern sie fortzuführen.

2005 kam es beim Benefizkonzert „Live 8“ zur überraschenden Wiedervereinigung der klassischen Besetzung mit Waters. Es blieb ein einmaliger Moment. Gilmour machte danach klar, dass eine dauerhafte Reunion für ihn nicht infrage komme. Die Vergangenheit sei gewürdigt, aber nicht wiederholbar. Diese Entscheidung war weniger Trotz als Konsequenz. Pink Floyd sollte kein Nostalgieprojekt werden.

Nach dem Tod des Keyboarders Richard Wright im Jahr 2008 war für Gilmour klar, dass Pink Floyd als kreative Einheit abgeschlossen war. Zwar erschien 2014 noch das überwiegend auf Wrights Aufnahmen basierende Album „The Endless River“, doch es war eher Epilog als Neubeginn. In späteren Gesprächen äußerte Gilmour unmissverständlich, er wolle nicht, dass Pink Floyd zur „Tributmaschine“ verkomme. Es sei besser, das Werk stehen zu lassen, als es zu verwässern.

Er konnte loslassen

Diese Haltung markiert seine Rolle beim Ende der Band: nicht dramatisch, nicht skandalträchtig, sondern bewusst kontrolliert. Gilmour entschied sich gegen die ewige Wiederholung und für die Würde des Abschlusses.

Seine Stellung bei Pink Floyd war somit doppelt bedeutsam: Er war einerseits der emotionale Kern der klassischen Phase – der Klang, der die großen Themen menschlich machte. Andererseits war er der Hüter des Namens in der Phase nach Waters – und schließlich derjenige, der entschied, dass das Kapitel abgeschlossen sei.

Die Rockgeschichte kennt viele Bands, die sich in endlosen Comebacks aufrieben. Pink Floyd tat es nicht. Dass dies so ist, liegt wesentlich an Gilmours Haltung: Kunst als Werk, nicht als Dauerzustand. Mit 80 Jahren bleibt David Gilmour daher nicht nur der Gitarrist eines Jahrhundertalbums. Er ist die Figur, die zeigte, dass Größe auch im Loslassen liegen kann. Und so will sich Gilmour mit 80 wohl in diesem Jahr auch endgültig von der Bühne verabschieden, wo er seit dem Ende von Pink Floyd immer wieder unter eigenem Namen aufgetreten ist und zahlreiche Live-Alben eingespielt hat. Bestätigt ist die Welttour unter dem Titel „One Last Ride“ jedoch noch nicht.