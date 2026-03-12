Er ist der Pop-Gott unserer Zeit. Doch auf seinem vierten Album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ entscheidet sich der Brite Harry Styles nicht für den großen Knall.

Harry Styles macht das schon sehr clever. Also nicht nur, was sein smartes neues Album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ betrifft, das schon auch. Aber vor allem geht dieser Harry Edward Styles, geboren am 1. Februar 1994 im englischen Redditch, ausgesprochen klug mit seinem Leben um. Der Mann ist einer der populärsten Popstars dieses Planeten, und trotzdem hat man zumindest von außen den Eindruck, dass er auch noch fähig ist, ein halbwegs herkömmliches Alltagsleben zu bestreiten.

In Rom hat man Styles in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen, in aller gebotenen Lässigkeit die Dinge tuend, die man in Rom so tut, und ebenso in Berlin. Im Technoclub Berghain kam es wiederholt zu Harry-Styles-Sichtungen, ansonsten bewegte er sich in der Stadt wie jeder andere Anfangdreißiger mit genügend Geld und einer gewissen Tagesfreizeit auch. Hin und wieder tauchte er zum Arbeiten in den berühmten Hansa Studios auf, in denen schon David Bowie „Heroes“ produzierte, ansonsten muss er viel gelaufen sein, denn beim Berlin-Marathon im vergangenen September erstaunte er die Weltöffentlichkeit mit einer für einen Freizeitsportler wirklich fabulösen Zeit von knapp unter drei Stunden. Und die Frühschwimmer im London Fields Lido, einem Ganzjahresaußenpool in Hackney, sind den regelmäßigen Anblick des kraulenden Harry Styles ohnehin längst gewohnt. Er habe Zeit zum Atmen und zum Auslüften des eigenen Oberstübchens gebraucht, so sagte es Harry Styles dem Magazin „Runner’s World“, die vorhergehende 22-monatige „Love On Tour“-Konzertreise sei doch sehr schlauchend für Geist und Körper gewesen.

Schon der Titel verdient eine Auszeichnung

Mittlerweile ist der Mann offenbar hinreichend erholt, um eine Platte unters Volk zu bringen, die kaum weniger Staunen hervorrufen dürfte als seine Ausdauerlaufleistung. „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ – schon der Titel verdient eine kleine Auszeichnung – ist Harrys viertes Soloalbum nach „Harry Styles“ (2017), „Fine Line“ (2019) und „Harry’s House“ (2022), von denen jedes einzelne einen Superhit abwarf, „Sign Of The Times“, „Watermelon Sugar“ und „As It Was“. Für „Harry’s House“ gab es 2023 gar den „Album des Jahres“-Grammy.

Niemand wäre überrascht gewesen, wenn der 32-Jährige, der von 2011 bis 2016 Mitglied der vielleicht letzten großen Boyband One Direction war, bevor er sich mit 22 selbstständig machte, jetzt so ein richtiges Volldampfmonsterpopalbum aufgenommen hätte. So eins wie Michael Jacksons „Thriller“ oder Adeles „21“, eine Du-kannst-vor-mir-nicht-davonlaufen-Platte.

In Berlin existierte von 6. bis 8. März ein Harry-Styles-Popup-Store mit exklusiver Ware für Fans. Foto: Jens Kalaene/dpa

Hat er aber nicht. Das erneut in Zusammenarbeit mit Stammproduzenten Kid Harpoon entworfene „Kiss All The Time“ übt sich klanglich über weite Strecken in Zurückhaltung. Mit Ausnahme von „Dance No More“, einer klassisch funkelnden Discokugel-Dance-Nummer, gibt es keine Songs, die sich an die Hörenden klammern wie kleine Kätzchen an ihre Beine und nach Aufmerksamkeit heischen. Vielmehr schleichen sich die Stücke charmant und spielerisch an, um sich dann mit einiger Behutsamkeit ins Ohr zu schlängeln.

„Aperture“, die erste, aus langen Kreuzberger und Friedrichshainer Nächten inspirierte, Single kommt eher subtil daher, anfangs fast minimalistisch, um sich dann aber doch langsam aufzubauen und im „We Belong Together“-Glückseligkeitsrefrain zu münden. Ähnliches Understatement findet sich etwa in „American Girls“, einem mittelschnellen, wie vieles gerade ein wenig an Nullerjahre-Bands wie MGMT („Kids“) erinnernden, House-Piano-Song, den man als Ballade bezeichnen kann – oder auch nicht.

Schwer zu greifen

Vieles auf diesem eigenwilligen und soundmäßig irgendwie diesigen Album ist schon tanztauglich, doch vermittelt es keine laute, Rave-mäßige Schüttel-dich-Ekstase, sondern sorgt eher für ein nicht unangenehmes Ganzkörperkribbeln, das zunimmt, je länger man sich diesen Liedern widmet. Liedern wie „Coming Up Roses“, das nur Stimme und Streicher zu etwas wirklich sehr Hübschem zusammenschnüren, wie „Carla’s Song“, das einen schwer greifbaren Electrosound mit Streichern zusammenbringt oder wie „Are You Listening Yet?“, das wie Indie-Pop mit leichter Eurodance-Anreicherung wirkt, aber wieder nicht eruptiert, sondern erwartungsvoll vor sich hin pocht.

In jedem Fall ist auf „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ die findige Musik den oft oberflächlichen bis nichtssagenden – oder freundlicher ausgedrückt: kryptischen – Worten überlegen. Das Lyrische war noch nie so richtig Styles’ Stärke. Auch diesmal finden sich zunächst keine Zeilen, die wirklich hängenbleiben oder bedeutungsvoll statt bloß bedeutungsschwanger wirken.

Live nur in Amsterdam

Auf Tournee wird Harry Styles auch zu diesem Album wieder gehen. Allerdings wird man eher zu ihm reisen müssen, um ihn zu sehen. Die „Together, Together“-Tour macht an nur sieben Stationen Halt, auf dem europäischen Festland spielt er einzig an zehn Abenden in Amsterdam. Im New Yorker Madison Square Garden wird Styles satte 30 Shows spielen, das sind Las-Vegas-Dimensionen. Für die knapp 600.000 verfügbaren Tickets gab es 11,5 Millionen Bestellungsanfragen. Und der für drei Tage existierende Harry-Styles-Popup-Store mit exklusiven, teuren Shirts, war überrannt worden. Aber: Es gibt ja auf Netflix ein neues Harry-Styles-Konzertspecial.