Ein Mann auf dem Weg nach oben. 1531 lässt sich der Maler Rembrandt Harmenszoon van Rijn endgültig in Amsterdam nieder. Bald ist er der gefragteste Porträtmaler der Stadt. Doch dann sinkt sein Stern. Wie es dazu kam, deutet die Ausstellung „Nennt mich Rembrandt! Durchbruch in Amsterdam“ im Frankfurter Städel nun an. Es geht um Strategien, um Markenbildung und um Moden, die auch vor der Kunst nicht haltmachen.

Im Hause des Unternehmers und Kunsthändlers Hendrick Uyhlenburg nimmt Rembrandt Werkstatt und Wohnung. Der 25-Jährige ist nicht irgendwer. Sein künstlerisches Talent blieb nicht