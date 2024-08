Mit einem ebenso nachdenklichen wie humorvollen sommerlichen Wohlfühlfilm über zwei sture Frauen und ihre scheinbar gekappten Mutter-Tochter-Bande beginnt am 21. August die Jubiläumsausgabe zum 20-jährigen Bestehen des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Hauptdarstellerin Meret Becker aus der TV-Komödie mit dem natürlich anders gemeinten Titel „Familie is nich“ wird zur Eröffnung erwartet.

„Niemand ist eine Insel“ hat Festivaldirektor Michael Kötz als ein Leitthema der 20. Ausgabe des Festivals des deutschen Films ausgemacht, auch wenn dieses selbst