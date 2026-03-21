Der künstlerische Direktor Daniel Böhm führt uns durch das Pfalztheater und zeigt uns dabei auch Perücken aus Menschenhaar, den Eisernen Vorhang und einen Ozonschrank.

Der Eiserne Vorhang mag zwischen Ost und West, zwischen Nato und Warschauer Pakt zwar Geschichte sein. Im Pfalztheater aber steht er noch. Als Feuerschutzwand. „Wenn wir offenes Feuer auf der Bühne haben, darf das nur in dem Bereich hinter diesem Eisernen Vorhang sein“, berichtet Daniel Böhm.

Böhm hat sich Zeit genommen, um uns „sein“ Haus, das für ihn seit 2003 auch künstlerisches Zuhause ist, zu zeigen. Damals wurde der Bariton Mitglied des Opernensembles des Pfalztheaters. Seit dieser Spielzeit ist er künstlerischer Direktor des Hauses – eine Funktion, die er bereits in der Interimsspielzeit 2022/23 innehatte.

Das große Haus hat 628 Plätze. Deckt man den Graben ab und nutzt die Fläche, sind es 700. Foto: VIEW

„Der Vorhang ging auch sofort runter, als die Sprinkleranlage versehentlich ausgelöst wurde“, erinnert Böhm an den verhängnisvollen Wasserschaden von Dezember 2022. Damals soff die ganze Bühne im Großen Haus sprichwörtlich ab und war nicht mehr bespielbar. Ein schwerer Schlag für das Haus, das gerade dabei war, sich von den Folgen der Pandemie zu erholen.

Wir zwängen uns am Vorhang vorbei auf die Vorderbühne über dem abgedeckten Orchestergraben. Eine ganz neue Perspektive eröffnet der Blick in den Zuschauerraum, der 628 Zuschauern Platz bietet. Zahllose Premieren hat man von dort unten, meist zwischen Reihe drei und sieben, dankenswerterweise immer sehr zentral sitzend, erlebt. Große Musiktheaterabende mit den Generalmusikdirektoren Francesco Corti, Uwe Sandner und Daniele Squeo am Pult. Großartigen Sängerinnen und Sängern durfte man zuhören wie zum Beispiel der Mezzosopranistin Susan Maclean, deren Weg vom Pfalztheater über das Nationaltheater Mannheim an die Oper Leipzig führte. Und nach Bayreuth, wo sie 2010 bis 2012 die Partie der Kundry im „Parsifal“ sang. Aktuell ist sie an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf engagiert.

Der »Eiserne Vorhang« dient als Feuerschutzwand hinter der Vorderbühne. Foto: Frank Pommer

Auch Daniel Böhm hat hier auf der Bühne Erfolge gefeiert, beispielsweise als Papageno in Mozarts „Zauberflöte“. „Die Akustik ist für einen Sänger nicht optimal“, berichtet er. „Man hatte beim Bau des Theaters leider darauf verzichtet, einen Akustiker hinzuzuziehen.“ Dennoch kann man feststellen, wie der Raum auch die Sprechstimme trägt. Kurz ist man versucht, ein paar Gesangsübungen zu machen, um einfach mal auszuprobieren, wie die eigene Stimme in dem Haus klingen würde. Vor langer, langer Zeit war das einmal ein Lebenstraum gewesen. Doch der Gesangsunterricht bei der ehemaligen Opernsängerin des Pfalztheaters, Ingrid Bobra, ist dann doch schon zu lange her. Und blamieren kann man sich schließlich auch vor einem leeren Haus.

Das Publikum blieb aus

In der jüngeren Vergangenheit waren leere Plätze im Publikum ein großes, aus Sicht des Trägers sogar existenzbedrohendes Problem für das Theater. Irgendwie passte es nicht mehr so recht zusammen. Die Menschen fanden nach der Pandemie nicht mehr so zahlreich ihren Weg ins Pfalztheater, wie das noch vor Corona der Fall war. Es folgte eine ziemlich unschöne Auseinandersetzung zwischen dem Träger des Hauses, dem Bezirksverband Pfalz, und dem ehemaligen künstlerischen Direktor, Böhms Vorgänger Johannes Beckmann.

Im Keller des Hauses finden sich tausende Kostüme. Foto: Frank Pommer

Doch diese Probleme scheinen überwunden zu sein. Das Publikum nimmt die Angebote des Pfalztheaters wieder viel mehr an. Da wäre zum Beispiel die Musical-Produktion „Jesus Christ Superstar“ vom Beginn der laufenden Spielzeit, die ein großer Erfolg war. Auch die Schlagerrevue „Ewig jung“ zieht das Publikum in Scharen an, ist, wie Böhm im Gespräch versichert, ein Gesprächsthema in der Stadt.

Theater im Kino

Die ersten eigenen Theatererfahrungen waren als im Landkreis Kaiserslautern Geborener auch im Pfalztheater, allerdings nicht in diesem Haus. Das damalige Pfalztheater war das 1950 eingeweihte umgebaute Filmpalast-Kino am Fackelrondell. Hier besuchten wir Schülervorstellungen am Vormittag, auch die ersten abendlichen Opernerfahrungen mit Verdis „Il Trovatore“ konnten dort gemacht werden. Das heutige Haus am Willy-Brandt-Platz wurde 1995 in unmittelbarer Nähe zur Fruchthalle mit Lessings „Nathan der Weise“ eröffnet.

Doch die Kaiserslauterer Theatergeschichte reicht weit ins 19. Jahrhundert zurück. Und der Gründervater des ersten pfälzischen Theaters war von Beruf eigentlich Mühlenbesitzer. Die Rede ist von Andreas Müller, dem die Spittelmühle in der Stadt gehörte, weshalb ihn auch alle nur Spittelmüller nannten. Er finanzierte 1862 das erste Theater in der Stadt, dessen Bau in der heutigen Karl-Marx-Straße stand. 1892 übernahm die Stadt das Theater, dessen Betrieb durch den Bombenangriff im August 1944, bei dem das Gebäude völlig zerstört wurde, jäh unterbrochen wurde. Nach dem Krieg fand man zunächst im Capitol-Kino ein Ausweichquartier, danach folgte der Umzug in das genannte ehemalige Kino am Fackelrondell, schließlich in den Neubau. Zu den zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, deren Karrieren einst am Pfalztheater begannen, gehört zum Beispiel die Sopranistin Erika Köth, die 1948 in Kaiserslautern debütierte und danach eine Weltkarriere startete. An den Begründer des Kaiserslauterer Theaters erinnert der Spittelmüller-Preis der Freunde des Pfalztheaters.

Der Ozonschrank

Unser Weg durch die Werkstätten des Pfalztheaters führt zunächst vorbei an märchenhaft-fantastischen Kostümen für den Ravel-Doppelabend „L’enfant et les sortilèges“ / „L’heure espagnole“, der am 6. April Premiere haben wird. In den Fluren sieht es ein wenig aus wie in einer Wunderkammer. Der Zauber der Theaterwelt, das Erlebnis von Schauspiel, Oper und Tanz ist ja nur möglich, weil viele Menschen, die selbst nie auf der Bühne den Applaus des Publikums in Empfang nehmen dürfen, zusammenarbeiten, um uns die Illusion zu schenken, die notwendig ist, damit wir aufgewühlt, glücklich, beseelt, bestürzt oder auch erschüttert das Theater wieder verlassen können. Genau dafür arbeiten die rund 340 Mitarbeiter des Pfalztheaters Tag für Tag mit viel Herzblut.

Daniel Böhm kam einst als Bariton ans Pfalztheater. Heute ist er künstlerischer Direktor des Hauses. Foto: Isabelle Girard de Soucanton

Und da steht dann auch noch ein Schrank rum, der ein bisschen aussieht wie ein Tresor. Doch natürlich werden hier nicht die Einnahmen des Theaters aufbewahrt. „Das ist der Ozonschrank“, klärt Günther Fingerle auf, der mittlerweile zu uns gestoßen ist. Fingerle ist einerseits Pressesprecher des Hauses, andererseits aber auch ein wunderbarer Schauspieler und Sänger, der sich in Musicals ebenso wohlfühlt wie in Schlager- oder Chansonabenden.

Fingerle muss die Fragezeichen in meinem Blick sofort erkannt haben und erklärt: „In dem Schrank werden die Kostüme, die wieder verwendet werden, desinfiziert.“ Vor allem könne man damit auch Gerüche entfernen, was mitunter (über)lebenswichtig sei. Fingerle und Böhm erinnern sich an eine alte Produktion des Musicals „Jesus Christ Superstar“. Die habe man damals aus Trier übernommen, samt Kostümen. „Die haben ganz entsetzlich gestunken“, berichtet Fingerle – und verzieht Jahre später noch leicht angewidert das Gesicht. Dennoch sei Nachhaltigkeit natürlich ein wichtiges Thema, betont Böhm. Man versuche eben nicht nur Kostüme, sondern auch Bühnenbilder, die dann angepasst werden müssen, und Requisiten wiederzuverwenden.

Ein Glücksfall

Für die Menschen in der Stadt, aber auch in der ganzen Pfalz ist das Theater in Kaiserslautern ein Glücksfall, der keinesfalls selbstverständlich ist, auch wenn sich das nicht jeder jederzeit bewusst macht. Bei aller Liebe zum 1. FC Kaiserslautern, die man selbst ja durchaus teilt, Kaiserslautern ist eben nicht nur eine Fußballstadt. Die westpfälzische Metropole ist auch eine Kulturstadt, nicht nur mit dem Pfalztheater, sondern beispielsweise auch mit dem Museum Pfalzgalerie oder dem Kulturprogramm der Stadt in der Fruchthalle. Diese drei Gebäude bilden das Dreigestirn der Kaiserslauterer Kulturszene, die als solche einzigartig ist in der Pfalz.

Träger des Pfalztheaters ist seit 1968 der Bezirksverband Pfalz. Er finanziert zusammen mit der Stadt Kaiserslautern und dem Land Rheinland-Pfalz den Theaterbetrieb. Das Land gibt 10,5 Millionen Euro Zuschuss, die Stadt 6,5 Millionen und der Bezirksverband 9,7 Millionen Euro. Das Pfalztheater trägt aber nicht nur wegen des Trägers seinen Namen völlig zu Recht, sondern auch, weil es regelmäßig Gastspiele in anderen pfälzischen Kommunen gibt. Es ist das Theater der Pfalz und für die Pfalz.

Perücken aus Menschenhaar

Beim Rundgang geht es dann Schlag auf Schlag: In der Maske kann man ganze Regale voller Perücken bewundern, die alle in Handarbeit hergestellt wurden. Meist aus Echthaar, wie Böhm berichtet, das in Asien eingekauft wird, wo Menschen sich häufig aus religiösen Gründen davon trennen. Deshalb sei es auch meistens schwarz, weshalb blonde und langhaarige Perücken die teuersten seien, da man diese noch umfärben müsse.

Weiter geht es in der Schneiderei, es folgen die Künstlergarderoben, der Orchesterprobensaal, schließlich die Probebühne. Dort treffen wir dann Johannes Fritsche, der am Flügel stehend an seiner aktuellen großen Rolle arbeitet, der Titelpartie in Mozarts „Don Giovanni“. Im Ballettsaal arbeitet die B-Besetzung der Produktion von „Erinnerungen an den Widerstand“ unter den Augen von Ballettchefin Luisa Sancho Escanero. Wir nehmen uns etwas Zeit, um zu beobachten, wie aus einer Vereinzelung der Personen ein gemeinsamer Tanz zu mitreißender Musik wird.

Nachtwäsche im Keller

Dann geht es – bevor der Rundgang in der wunderbaren Gründerzeit-Villa Munzinger endet, in welcher die Theaterleitung ihr Quartier hat – abwärts. In den Keller des Pfalztheaters. Dort hängen in einem großen Raum tausende Kostüme. Ein Paradies für Fastnachtsliebhaber. Und es ist Theatergeschichte, erzählt von den unterschiedlichsten Kleidungsstücken, die hier entweder nach ihrem Verwendungszweck – es gibt da eine Stange mit „Nachtwäsche“ – oder nach der Epoche, in welcher sie verortet sind, fein säuberlich aufgereiht sind. Auch sogenannte „Schneiderleichen“ sind darunter, also Kostüme, bei deren Herstellung in der Werkstatt etwas schiefgelaufen ist.

Doch in den verwirrenden Gängen – jedes Theater hat etwas von einem Labyrinth, aus dem man ohne Ariadne-Faden als Ortsunkundiger wohl nie wieder herausfinden würde – gibt es auch einen klitzekleinen Moment der Verunsicherung. Auch Böhm bestätigt, dass er sich anfangs hier verlaufen habe. „Heute aber nicht mehr.“

„Wenn Sie mich hier alleine lassen würden, würde ich wohl nicht mehr herausfinden“, hatte man noch zu dem Theaterleiter gesagt. Dann gibt Böhms Chip beim Versuch, eine der schweren Türen zu öffnen, den Geist auf. „Ich muss den kurz aufladen“, sagt er. Und weg ist er. Da steht man nun und wartet und denkt so über die eigene Berichterstattung der vergangenen Monate nach. Man stellt sich sogar schon die Schlagzeile vor: „Theaterkritiker im Theaterkeller verschollen.“ Würde bestimmt gut geklickt. Aber die Sorge ist natürlich unbegründet. Schon ist Daniel Böhm wieder da, öffnet die nächste Tür und geleitet einen in die Freiheit. Loslassen wird einen das Pfalztheater aber dennoch nicht.

Drei Fragen an Daniel Böhm

Die Stimmung im Haus – so zumindest mein Eindruck – ist deutlich besser geworden. Wie ist das gelungen?

Seitdem ich 2004 ans Pfalztheater gekommen bin, habe ich immer wieder erlebt, dass man hier zu großartigen Leistungen, was unsere Produkte – die Vorstellungen, Veranstaltungen, Konzerte – angeht, kommt, wenn alle Kräfte des Hauses an einem Strang ziehen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter des Theaters, sei es auf oder hinter der Bühne, erfüllt es, wenn wir vor einem begeisterten, mitgerissenen Publikum in einem vollen Haus spielen, und jede und jeder leistet mit seiner Leidenschaft und Energie seinen Beitrag hierzu. Diesen Geist, den ich über so viele Jahre hier kennenlernen durfte und der in den letzten Jahren aufgrund verschiedener Ereignisse etwas verloren gegangen war, galt es wieder zu erwecken und das Theater wieder hinter der Marke „Pfalztheater“ zu einen. Sehr wichtig hierfür war und ist, dass die Hausleitung den direkten Kontakt zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sucht und für jede und jeden ein offenes Ohr hat.

Ebenso wichtig ist ein Zugehen auf unser Publikum, indem man es ernst nimmt – und das nicht nur durch eine ausgewogene Spielplangestaltung, sondern auch durch die überzeugende Umsetzung der Produktionen. Dies gilt in gleichem Maße für den direkten Dialog (auch hier ist das offene Ohr für Anregungen, Fragen, Kritik etc. bedeutend) und das Aufspüren neuer Publikumsschichten (Kinder- und Jugendarbeit!). All das bewirkt eine Zufriedenheit bei den Zuschauern, die sie wieder ins Theater lockt und das wiederum sorgt für eine bessere Stimmung im Haus – ein Geben und Nehmen.

War das eigentlich Ihr Plan oder gar Traum, künstlerische Verantwortung für ein Theater zu übernehmen?

Nein, der Plan und der Traum waren eigentlich immer, auf der Bühne zu stehen. Aber irgendwann merkte ich, dass mich auch die andere Seite – der organisatorische, planende Aspekt - interessiert, und ich habe mich hierfür mit einem Kontaktstudium neben dem eigentlichen Sängerberuf fortgebildet, auch um etwas zu haben, falls es aus gesundheitlichen oder anderen Gründen mal mit dem Singen nicht mehr klappt. Eines gab das andere – und jetzt stehe ich bereits zum zweiten Mal in der künstlerischen Verantwortung für das Pfalztheater.

Es gab und gibt berechtigte Kritik an der Art und Weise, wie Sie in dieses Amt gekommen sind. Belastet Sie das?

Zu beurteilen, ob die Kritik berechtigt ist, möchte ich mir nicht anmaßen. Es belastet mich nicht, da für mich immer im Vordergrund stand und steht, „meinem/unserem“ Pfalztheater zu helfen und es zu unterstützen und unseren Zuschauern viele positive Erlebnisse zu bescheren.