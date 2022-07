Musiker aus Afrika bestreiten diesmal Auftakt und Abschluss des sechswöchigen Konzertreigens. Auch London und Chicago bilden Schwerpunkte: Das 24. Festival Enjoy Jazz bietet neben Prominenz wie Abdullah Ibrahim, Jan Garbarek, Youssou N’Dour oder Nik Bärtsch auch spannende, junge Ensembles.

245 Musiker aus 26 Ländern werden von 2. Oktober bis 12. November in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und weiteren Orten erwartet. Geplant sind 60 Konzerte und andere Veranstaltungen an 28 Spielorten in der Metropolregion Rhein-Neckar. Deutschlands größtes Jazzereignis kommt mit Volldampf aus der Corona-Zeit zurück. Zweieinhalb Jahre musste man sich mit Konzertabsagen, Zuschauerbeschränkungen und Reiseverboten herumschlagen, jetzt konnten Rainer Kern und seine Mitstreiter endlich wieder ein Festival ohne Einschränkungen planen. „Ich bin mit dem Programm sehr zufrieden“, freute sich bei der Programmvorstellung ein sichtlich entspannter Rainer Kern und erinnerte daran, dass man es der ungebrochenen Unterstützung aller öffentlichen Geldgeber und privaten Sponsoren zu verdanken habe, unbeschadet durch die Krisenzeit gekommen zu sein: „Alle sind dabeigeblieben, das ist nicht trivial.“

Die Genannten waren zahlreich zum Pressetermin nach Heidelberg gekommen, auch die baden-württembergische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Theresia Bauer, die das Festival auch dafür lobte, beim Bemühen um „Green Culture“ eine Vorreiterrolle einzunehmen. Auf Nachhaltigkeit soll verstärkt geachtet werden, vom Umweltschutz bis zur fairen Bezahlung der Mitarbeiter.

Star der Anti-Apartheid-Bewegung

Bei den Flugkilometern der eingeladenen Künstler ist das noch etwas schwierig. Die kommen diesmal oft aus Großbritannien, den USA und Afrika. Vor allem das Abschlusskonzert im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen mit dem aus Dakar stammenden Sänger Youssou N’Dour und seiner aus 15 Musikern bestehenden Afrojazz-Band verspricht spektakulär zu werden.

Sona Jobarteh, die das Festival in Heidelberg eröffnet, ist die erste Frau Westafrikas, die das Harfeninstrument Kora spielt. Sie ist in London geboren und stammt aus einer Griot-Familie mit langer musikalischer Tradition. Der aus Südafrika stammende Pianist Abdullah Ibrahim hat mit seinem Stück „Mannenberg“ die Hymne der Anti-Apartheids-Bewegung in seinem Heimatland geschrieben, in den 1960ern kehrte er diesem den Rücken und ging nach Europa. Im Pfalzbau in Ludwigshafen ist der 87-Jährige als Solist zu erleben.

Ein Schwerpunkt: Gitarren

Afrikanische Wurzeln haben auch viele Musiker der seit Jahren aufblühenden Londoner Jazzszene, dazu gehören Bands wie Kokoroko, Seed oder das Trio The Comet is Coming des Saxophonisten King Shabaka. Aus den USA kommen der Gitarrenstar Bill Frisell, der Mandolinen-Virtuose Christ Thile und die Sängerin und Flötistin Melanie Charles. Ein besonderes Augenmerk gilt der Chicagoer Szene mit Trompeterin Jamie Branch, die diesmal im Duo mit dem Schlagzeuger Jason Nazary auftritt, der Klarinettistin und umtriebigen Aktivistin Angel Bat Dawid und dem stilistisch kaum zu fassenden Ben LaMar Gay Ensemble.

Erwähnter Bill Frisell ist Teil eines Gitarrenschwerpunkts des Festivals, bei der BASF kann man innerhalb von vier Tagen auch das Romain Pilon Trio, die Singer-Songwriterin Rosie Frater-Taylor und die Britin Shirley Tetteh erleben. Und natürlich zählt auch die bewährte Jan Garbarek Group zu den Höhepunkten des Festivals. Artists in Residence gibt es mit dem Schweizer Pianisten Nik Bärtsch und seiner griechischen Kollegin Tania Gianoulli diesmal gleich zwei.