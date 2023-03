Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Saxophonistin Lakecia Benjamin hat die Musik von Alice und John Coltrane für sich entdeckt, die Pianistin Tania Giannouli mischt griechische Folklore in den Jazz, die Schlagzeugerin Eva Klesse trommelt sich durch bilderstarke Kompositionen: Das 23. Festival Enjoy Jazz hat viele tolle Musikerinnen im Programm. Prominente Männer trifft man natürlich auch. Und dann ist da noch Corona.

Die gute Nachricht: Es gibt wieder Besucherschlangen am Eingang. Die schlechte: Grund für den Stau ist die Kontrolle von Impfnachweis oder Test. In der Alten Feuerwache in Mannheim war der Auftritt