Seit der Spielzeit 2020/21 ist Daniele Squeo Generalmusikdirektor des Pfalztheaters, doch so richtig angekommen ist der italienische Dirigent vielleicht erst am Samstagabend. Endlich konnte das Kaiserslauterer Haus wieder große Oper ohne Corona-Einschränkungen bieten. Die Premiere von Gounods „Roméo et Juliette“ war musikalisch und sängerisch ein mitreißender Abend.

In Deutschland wirft man der französischen Oper und vor allem Charles Gounod gern eine gewisse Nähe zur übertriebenen Süßlichkeit, ja zum Kitsch vor. Wie