In Hilary Mantels lange erwartetem Abschluss ihrer Tudor-Trilogie erfahren wir viel über englische Geschichte, aber auch einiges über uns selbst.

Hoffentlich wird die Corona-Krise den raketenhaften Verkauf des nun erschienenen letzten Bandes von Hilary Mantels Tudor-Trilogie nicht bremsen. Was aus verschiedenen Gründen begrüßenswert wäre: Einmal weil Mantel zu lesen, auch in deutscher Sprache ein Hochgenuss ist, zweitens, weil es keine sonst vermag, uns so vollendet in vergangene Welten zu versetzen, und drittens: weil wir gerade im dritten Teil, in „Spiegel und Licht“ also, wo es mit Thomas Cromwell, dem Berater Heinrichs VIII., Lordsiegelbewahrer und Earl of Essex, rapide bergab geht, auch sehr viel über uns selbst und unser gegenwärtiges Leben erfahren können.

Erzählt doch Hilary Mantel, die den historischen Roman praktisch neu erfunden hat, neben den harten Tatsachen der Geschichte – es gibt nur drei fiktive Gestalten, alle anderen sind verbürgt! – immer wieder von Intrigen und Hass, Verunsicherung und Verlust, Angst und innere Leere. Und nicht zuletzt geht es um die Macht von Gerüchten, neuerdings auch Fake News genannt, die am Hof des englischen Königs wie Blumen wachsen und verblühen, ganz ohne Smartphone und Internet. Echte Liebe spielt kaum eine Rolle. Und Frauen werden von der Überzahl der Männer als Gebärmaschinen betrachtet, um das Überleben ihres adligen Stammes zu garantieren.

Im Dunstkreis von Heinrich VIII.

Thomas Cromwell, der Mittelpunkt der Trilogie, arbeitet sich geradezu systematisch von ganz unten nach ganz oben. 1548 im ärmlichen Putney, einem Vorort Londons, als Sohn eines Schmieds geboren, nach der Flucht vor seinem gewalttätigen Vater längere Zeit durch Italien reisend, wo die Florentinische Bankiersfamilie Frescobaldi sein Talent für Mathematik und Sprachen entdeckt und ihn fördert, lebt er einige Jahre als erfolgreicher Tuchhändler in Antwerpen, bevor er nach England zurückkehrt, wo er Jura zu studieren beginnt. Erst dann tritt er in den Dienst des mächtigen Kardinals Wolsey, der Cromwell die Kniffe von Machtgewinnung und Verstellung nahebringt. Nach dessen Sturz gelangt er in den Dunstkreis Heinrichs VIII. und arbeitet sich weiter hoch.

Cromwell gelingt es, den hochbegabten, aber wankelmütigen König zum Wohle Englands mit juristischen Tricks auf die richtige Spur zu setzen und ihm die besten heiratsfähigen Töchter Europas vor Augen zu führen. So kann er bald auch für sich selbst sorgen, reich werden, Häuser bauen und seine Karriere planen. An den alten Familien Englands vorbei, den Norfolks, den Suffolks, den Plantagenets, geht es steil nach oben bis in die allerhöchsten Ämter. Letztlich ist ja auch der Tudor Heinrich ein Emporkömmling, wenn man bedenkt, dass dessen Vater Heinrich VII. erst 1485 die Herrschaft über England errang und sein Sohn kaum sechs Jahre später geboren wurde.

Doch kein Teufel in Menschengestalt?

Tatsächlich mag man sich fragen, was die Autorin an diesem Mann findet, der nicht nur von seinen Zeitgenossen, sondern auch von vielen Historikern über die Jahrhunderte hin dämonisiert worden ist. Auch im letzten Roman ihrer Trilogie nennen die Äbte und Mönche der enteigneten Klöster und das leicht verführbare Volk Cromwell den Teufel in Menschengestalt, während die Alt-Adligen auf seine niedrige Herkunft und sein „schlechtes Blut“ verweisen. Daran ist wohl auch nicht zu rütteln. Allerdings benutzt Mantel die „Summe von Vorurteilen und Desinformationen“, die Cromwell umgeben, lieber zum literarischen Großreinemachen, wie sie in einem Interview verrät, statt sie kritiklos zu übernehmen.

Das heißt: Sie versucht, „die Tafel sauber zu wischen“, bevor sie sie neu zu beschreiben beginnt. Nie erfasst sie den geschichtlichen Hintergrund rein statisch wie „populärwissenschaftliche Historiker“, wie sie diese etwas herablassend nennt. Und alle ihre potenziellen Leser lockt sie, indem sie sie – auf Cromwell bezogen – persönlich anspricht: „Du kennst diesen Mann nicht, aber du wirst ihn kennenlernen.“

Thomas Cromwells Einfluss

Hilary Mantels unerbittliche Konzentration auf Cromwell als politische und private Person läuft eindeutig auf die Rehabilitation seiner umstrittenen Existenz hinaus: etwas, was sie unbedingt wollte, bevor sie über ihn zu recherchieren und ihn zu literarisieren begann. Dabei schildert sie Cromwell, ohne seine Taten zum Gegenstand der unmittelbaren Handlung zu machen: als vielbeschäftigten Menschen eben, als „Macher“, der ein Königreich managt, ohne dessen „Chef“ mit „Nebensächlichkeiten“ zu behelligen.

Mantel stets nah bei den Quellen bleibendes, manchmal fast szenisch-filmisches temporales Schreiben im Präsens verstärkt die Nähe zur Hauptfigur immens. Wobei es natürlich nicht so ist, dass sie alles gut heißt, was Cromwell für England in Angriff nimmt: die Durchsetzung der königlichen Autorität in Nordengland und die Etablierung von Heinrichs Reformation, die Loslösung von Rom, die Verwaltungsreform der englischen Institutionen, die Trockenlegung von Sumpfgebieten, der Bau von Kanälen, die wenigstens kurzfristige Sanierung von städtischen Slums, die Grundlegung des berühmten englischen Tuchhandels.

Der Maler Holbein darf die Damen malen

Am Ende übertreibt es Cromwell in Mantels Lesart doch mit seinem Ehrgeiz und vergrätzt zu viele Leute: Sein Aufstieg wird gestoppt von den im Herzen katholisch gebliebenen Adelsfamilien Englands, denen es gelingt, ausgerechnet einen von Cromwells besten Freunden aus dem ihn umgebenden Cordon Sanitaire herauszubrechen. Das Ende der Trilogie ist dem Leser ja sowieso von Anbeginn bekannt: Cromwell wird geköpft, und Heinrich VIII., der die überragende Intelligenz und Übersicht des Praktikers vermisst, soll es bald bitter bereuen.

Durchgehend sympathisch erscheint bei Mantel übrigens nur der aus Augsburg stammende Hofmaler Hans Holbein der Jüngere, für dessen Geschäftstüchtigkeit Cromwell allergrößtes Verständnis hat. Und so darf er sie denn auch alle malen, seinen Auftraggeber Cromwell, Heinrich VIII. sowie die potenziellen Heiratskandidatinnen und Gattinnen Anne Boleyn, Jane Seymour, Christina von Dänemark, Anna von Kleve. Die letztere hat Holbein allerdings – wohl auf den Rat des Lordsiegelbewahrers hin, der durch die Heirat Kontakt zu den deutschen Protestanten knüpfen will – etwas zu schön gemalt. Heinrich VIII. nimmt dies denn auch übel. Da sind es nur noch wenige Wochen bis zu Cromwells Hinrichtung.

Hilary Mantel: „Spiegel und Licht“ (Tudor-Trilogie 3); aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence; Dumont; 1200 Seiten; 32 Euro.