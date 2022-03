Die Berliner Schriftstellerin Kathrin Röggla ist am Samstag in Mainz mit dem „Else-Lasker-Schüler-Dramatik-Preis“ ausgezeichnet worden. Die 1971 in Salzburg geborene Autorin sei eine „scharfsinnige Beobachterin unserer Zeit“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei der Verleihung der Auszeichnung im Staatstheater.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis ist nach der jüdischen Dichterin Else Lasker-Schüler (1869-1945) benannt. Er wird seit 1993 vom Pfalztheater Kaiserslautern im Auftrag der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur ausgeschrieben und alle zwei Jahre gemeinsam mit dem Else-Lasker-Schüler-Stückepreis verliehen.

Die Theaterstücke der früheren Mainzer Stadtschreiberin („Der Lärmkrieg“, „machthaber“, „Normalverdiener“) seien keine Dokumentardramen, sondern „außer Rand und Band geratene Wunderwürfel“, urteilte die Jury. Röggla gehöre zu den bedeutendsten Vertreterinnen der zeitgenössischen Dramatik. „Mit ihrem eigensinnigen Blick auf die Welt gelingt es ihr immer wieder, uns zu überraschen und herauszufordern“, lobte Kulturministerin Katharina Binz (Grüne).

Der mit 5.000 Euro verbundene 1. Stückepreis ging in diesem Jahr an Ariane Koch für „Die toten Freunde (Dinosauriermonologe)“. Den 2. und 3. Stückepreis (3.000 bzw. 2.000 Euro) erhielten Patty Kim Hamilton für „Peeling Oranges“ und Svenja Viola Bungarten für „Die Zukünftige“.

Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern des Else-Lasker-Schüler-Dramatik-Preises gehören Elfriede Jelinek (2003), Dea Loher (2005), Peter Handke (2014) und Sibylle Berg (2018). Den Stückepreis haben Autorinnen und Autoren wie Azar Mortazavi (2010), Nina Büttner (2012) sowie Nele Stuhler, Leon Engler und Philippe Heule (2018) erhalten.