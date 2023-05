Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Elsa wurde vom Thron gestoßen: Der Ohrwurm „Let it go“ aus dem Film „Die Eiskönigin“ galt als die erfolgreichste Disney-Single aller Zeiten. Doch das ist vorbei: „We don't talk about Bruno“ („Bloß kein Wort über Bruno“) aus „Encanto“ ist vorbeigezogen – Platz 1 in den UK-Charts, Platz 3 in den US-Charts und kein Ende in Sicht. Die Geschichte eines ungewöhnlichen Erfolges.

Stimmgewaltig, selbstverwirklichend, hymnisch – das waren die Disney-Hits, egal ob „Can You Feel The Love Tonight“ aus „König