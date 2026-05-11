Robert Fripp veränderte mit King Crimson die Musik schlagartig. Kein anderer Gitarrist hat den Rock so radikal erweitert und sich dabei selbst so konsequent zurückgenommen.

Fripp, der am 16. Mai 80 Jahre alt wird, war nie der klassische Virtuose, nie der extrovertierte Bühnenheld. Er saß meist regungslos auf einem Stuhl, fast asketisch konzentriert, während um ihn herum musikalische Erdbeben entstanden. Doch gerade diese kontrollierte Intensität machte ihn zu einer prägenden Figuren der modernen Musikgeschichte.

Geboren am 16. Mai 1946 im englischen Wimborne Minster, entwickelte Fripp früh eine ungewöhnliche Beziehung zur Musik. Er betrachtete sie weniger als Unterhaltung denn als Disziplin und geistige Arbeit. Musik wolle gehört werden und suche sich dafür manchmal unwahrscheinliche Menschen aus, sagte er einmal. Dieser Satz beschreibt auch seinen eigenen Weg: den eines introvertierten Klangforschers, der die Rockmusik aus ihren vertrauten Formen herausführte. King Crimsons Debütalbum „In the Court of the Crimson King“ von 1969 ist ein Meilenstein des Progressive Rock. Die Verbindung aus symphonischer Größe, Jazzharmonik, Improvisation und aggressiver Härte war revolutionär. Besonders das Stück „21st Century Schizoid Man“ wirkte wie ein Blick in die Zukunft der Rockmusik.

Disziplin und Fantasie auf höchstem Niveau

Der Musiker Ozzy Osbourne erklärte später, King Crimson hätten entscheidend dazu beigetragen, die Grundlage für Heavy Metal zu schaffen. Fripp selbst wunderte sich oft darüber, dass dieser Einfluss unterschätzt wurde: „Es ist absurd, dass King Crimson nicht als eine der Bands anerkannt wird, die den Heavy Metal mitbegründet haben.“

Auch Brian Eno erkannte früh die Einzigartigkeit von Fripps Spielweise. Eno beschrieb dessen Gitarrenton einmal als einen sehr emotionalen Klang, der zugleich aber äußerst intelligent ist. Gemeinsam schufen beide in den 70er-Jahren experimentelle Klanglandschaften, die später die Ambient-Musik entscheidend beeinflussten. Ihre endlosen Bandschleifen aus Gitarrenklängen mit den sogenannten Frippertronics waren ihrer Zeit weit voraus. Eno sagte über die Zusammenarbeit: „Robert ist einer der wenigen Musiker, die ich kenne, die Disziplin und Fantasie auf höchstem Niveau miteinander verbinden können.“

„Das Ziel ist Hingabe“

Berühmt wurde Fripp auch durch seine Zusammenarbeit mit David Bowie. Das Gitarrensolo in Bowies „Heroes“ zählt zu den ikonischen Momenten der Rockgeschichte. Bowie bewunderte an Fripp die Fähigkeit, zugleich emotional und kühl zu klingen. Der Produzent Tony Visconti erinnerte sich später: „Fripp kam dazu und hat den Track komplett umgekrempelt.“ Tatsächlich verlieh Fripps schneidender, fast schwebender Gitarrenton dem Lied jene dramatische Größe, die es unsterblich machte.

Doch Fripps Bedeutung erschöpfte sich nie in einzelnen Soli oder Projekten. Innerhalb von King Crimson war er musikalischer Leiter, Philosoph und Antreiber zugleich. Die Band erfand sich immer wieder neu: entwickelte sich vom symphonischen Artrock der frühen Jahre über die experimentelle Improvisationsphase der 70er bis zu den komplex verschachtelten Rhythmen der 80er und 90er. Der Schlagzeuger Bill Bruford beschrieb die Zusammenarbeit mit Fripp einmal so: „Robert hört Struktur dort, wo andere Musiker Chaos hören.“ Bruford schilderte Fripp als kompromisslosen Denker, der Musik analysiere wie ein Wissenschaftler und gleichzeitig eine enorme emotionale Tiefe besitze.

Fripp selbst formulierte seinen künstlerischen Anspruch oft beinahe philosophisch. „Das Ziel ist nicht die Meisterschaft. Das Ziel ist die Hingabe“, sagte er einmal über Musik. Kunst bedeutete für ihn nicht Selbstdarstellung. Deshalb wirkte er auf viele Kollegen zugleich inspirierend und einschüchternd. Sein Ruf als schwieriger Perfektionist begleitete ihn jahrzehntelang.

Skurrile Musikvideos aus der Küche

Dabei besitzt Fripp durchaus Sinn für Ironie. Während der Pandemie überraschte er mit seiner Ehefrau Toyah Willcox Millionen Menschen mit skurrilen Musikvideos aus ihrer Küche. Die absurden Clips zeigten plötzlich einen Robert Fripp, der lachen, tanzen und sich selbst parodieren konnte. Viele jüngere Zuschauer entdeckten dadurch erstmals den einst so geheimnisvollen Musiker.

Musikalisch blieb Robert Fripp jedoch stets kompromisslos. Seine sogenannten „Guitar Craft“-Kurse waren weit mehr als Technikunterricht. Teilnehmer beschrieben sie fast als spirituelle Erfahrung. Fripp sagte dazu: „Durch das Üben machen wir uns unser Instrument zu eigen.“ Musik war für ihn ein Weg konzentrierter Aufmerksamkeit.

Viele Musiker sehen in Fripp heute einen der letzten großen musikalischen Visionäre des 20. Jahrhunderts. Während zahlreiche Rockbands ihre Vergangenheit verwalten, blieb Fripp immer Suchender. Er verweigerte sich Routine ebenso wie Nostalgie. Sein Einfluss reicht heute weit über den Progressive Rock hinaus – hinein in Metal, Ambient, Postrock, experimentelle Elektronik und moderne Klangkunst. Bands ganz unterschiedlicher Stilrichtungen berufen sich auf King Crimson.

Auf Tour war Fripp mit King Crimson, deren einzig verbliebenes Gründungsmitglied er ist, zuletzt 2021. Kleinere Konzerte gab er 2023 mit seiner Frau Toyah Willcox. Ansonsten hat er sich ins Studio zurückgezogen, wo er angeblich an neuen Songs tüftelt.