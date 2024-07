„Sag’ beim Abschied leise Servus. Und gibt's auch kein Wiedersehen, einmal noch war es doch schön“ – ein Lied über Abschied und Neuanfang, in den 30er Jahren von Peter Kreuder geschrieben und 1936 ein Hit für Hans Moser, passt so gar nicht zum Bühnenabschied von Peter Maffay. Denn der ließ es bei seiner letzten Tournee in 14 Konzerten noch einmal richtig krachen.

Knapp einen Monat vor seinem 75. Geburtstag tritt er ab, will sich dem Tourneestress nicht mehr unterziehen, mehr Zeit für seine Frau Hendrikje und die gemeinsame Tochter