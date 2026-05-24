Das oberrheinische Grundwasser sichert maßgeblich die Trinkwasserversorgung für fünf Mio. Menschen. Eine grenzüberschreitende Studie hat nachgemessen.

Bestandsaufnahme: Schadstoffe im Grundwasser

ERMES-ii ist die Fortschreibung einer grenzüberschreitenden Bestandsaufnahme zum Zustand des Grundwassers am Oberrhein, die es seit den 1990er Jahren gibt. Dass Deutschland, Frankreich und die Schweiz zusammenarbeiten, ist sinnvoll. Ihr geteiltes Grundwasserreservoir des Oberrheintals ist mit 150 Milliarden Kubikmeter Volumen das größte in Westeuropa. Vier Jahre lang, zwischen 2022 und 2026, wurden an fast 1500 Messstellen Daten zusammengetragen und insgesamt 144 verschiedene Substanzen untersucht. An der Studie beteiligten sich 13 Institutionen, darunter Landesämter und Fachinstitute des trinationalen Oberrheins. An den Projektkosten von 4,2 Millionen Euro beteiligte sich der EU-Regionalfonds Interreg VI mit 2,2 Millionen Euro.

Welche Belastung nachgewiesen wurde

Die bislang umfassendste grenzüberschreitende Untersuchung des Grundwassers am Oberrhein zeigt zwar, dass sich die Lage seit 2016 leicht verbessert hat. „Die hohe Belastung des Grundwassers insbesondere mit Pflanzenschutzmitteln und ihren Abbauprodukten beeinträchtigt seine Qualität jedoch weiterhin nachhaltig“, sagte der Projektleiter Philippe Schott bei der Vorstellung der Ergebnisse in Straßburg. Schott, Leiter der Überwachungsstelle für das Grundwasser im Elsass, fordert deshalb zu Wachsamkeit und regelmäßiger Kontrolle auf. Auch Ulrich Maurer, Präsident der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, betont die Bedeutung solcher Monitoringprogramme, um die Qualität der Ressource Grundwasser zu überwachen.

Welche Substanzen gemessen wurden

Untersucht wurden so genannte Spurenstoffe, die bereits in geringsten Konzentrationen eine toxische Wirkung auf den menschlichen Körper und das Ökosystem haben können. Dazu zählen Pestizide, Ewigkeitschemikalien, Arzneimittel und andere chemische Substanzen. Die Messdaten zeigen, dass insbesondere Pestizide, also Pflanzenschutzmittel und ihre Abbauprodukte, an 90 Prozent der Messstellen vorhanden waren. Aber auch Arzneimittel und andere chemische Substanzen sind flächendeckend nachzuweisen. Konzentrationen von Pflanzenschutzmitteln über den grenzüberschreitenden Schwellenwerten wurden an 50 Prozent der Messstellen gefunden. 59 Prozent der Messstellen im untersuchten Gebiet zwischen Basel und Mainz überschreiten mindestens einen Qualitätswert für Trinkwasser. An 96 Prozent der Messstellen wurde mindestens eine der untersuchten chemischen Substanzen nachgewiesen.

Der Bericht spricht angesichts dieses Befundes von einer diffusen Belastung. Zudem muss mit einem Cocktail-Effekt kalkuliert werden. Selbst bei geringen Konzentrationen können sich die toxischen Wirkungen der Stoffe summieren oder gegenseitig verstärken – ebenfalls ein Feld, das unzureichend erforscht ist. Abbauprodukte wie die von Pestiziden sind keineswegs ungefährlicher als die Ausgangsstoffe.

Die Verursacher der Wasserverschmutzung

Der Eintrag der chemischen Substanzen ins Grundwasser zeigt, dass die menschliche Aktivität aus Landwirtschaft und Industrie, aber auch die Haushalte ihre Spuren im Grundwasser hinterlassen. Dort, wo die Industrie die Standorte prägt, wie im Bereich Mannheim oder Basel, wurden auch hohe Konzentrationen gefunden. Als wichtiger Faktor für eine erhöhte Schadstoffbelastung wird auch die dichte Besiedlung am Oberrhein genannt.

Bestimmte Verbindungen stehen unter Beobachtung

So genannte PFAS, per- und polyfluorierte Kohlenwasserstoffverbindungen, deren Gefährdungspotenzial erst in jüngerer Zeit diskutiert wird, konnten die Experten an 69 Prozent der Messstellen nachweisen, wobei in der Fläche überwiegend geringe Konzentrationen vorhanden sind. Allerdings bestätigten sich bekannte Schwerpunkte im Bereich Rastatt/Baden-Baden und weiter im Süden, im Raum Basel/Euroairport. PFAS gelten als besonders stabile Moleküle und werden deshalb in der Industrie breit eingesetzt, unter anderem auch in Löschschäumen. Das Problem: Sie bauen sich nur sehr langsam ab; ihre langfristigen Auswirkungen, auch bei geringen Dosen, sind kaum erforscht. Das gilt insbesondere für TFA (Trifluoressigsäure), eine Verbindung der PFAS-Gruppe, die so klein und stabil ist, dass sie sich gar nicht abbaut. Sie wurde an fast allen Messpunkten gefunden. Der für Trinkwasser geltende Grenzwert von 60 /L wurde jedoch an keiner Messstelle überschritten. Das Problem wie bei allen Ewigkeitschemikalien: Sie reichern sich an. Ab welcher Exposition Schäden für den menschlichen Organismus zu erwarten sind, müsste dringend stärker untersucht werden.

Was die Ergebnisse für das Trinkwasser bedeuten

Die Proben für die Studie wurden im Rohwasser, nicht im bereits aufbereiteten Trinkwasser entnommen. Für Trinkwasser gelten in Europa hohe Qualitätsstandards. Das Grundwasser ist für seine Gewinnung eine bedeutende Ressource – am Oberrhein sichert es die Trinkwasserversorgung zu 80 Prozent. Dafür muss das Grundwasser jedoch aufbereitet werden. „Je höher die Belastung im Grundwasser, desto größer der Aufwand und damit die Kosten für die Aufbereitung von Trinkwasser“, sagt Dirk Grünhoff, Präsident des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz.

Ohne Messungen, keine späteren politischen Maßnahmen: Verbote oder strengere Grenzwerte. Dass diese Maßnahmen Wirkung zeigen, dafür steht in der Studie das Beispiel des Pflanzenschutzmittels Atrazin. In Deutschland darf es seit 1991 nicht mehr eingesetzt werden, in Frankreich und der Schweiz folgte ein Verbot rund zehn Jahre später. Die aktuellen Messdaten zeigen: Am deutschen Oberrhein ist die Substanz heute kaum noch nachweisbar, während in den Nachbarregionen häufig noch Grenzwerte überschritten werden.

Auch wie mit Beregungswasser in der Landwirtschaft umzugehen ist, wird diskutiert werden müssen. Beregungswasser für landwirtschaftliche Flächen wird aus dem oberflächennahen Grundwasser bezogen. Die gemessenen Schadstoffe landen also auf hiesigen Feldern.

Neue Ansätze und innovative Methoden

Bemerkenswert ist ERMES-ii nicht nur, weil erstmals neuere Stoffe (PFAS) untersucht wurden, sondern weil auch methodisch innovativ gearbeitet wurde. Neben der gezielten Messung spezifischer Substanzen arbeitete die Studie mit einem Non-Target-Screening. Die Proben wurden auf sämtliche Inhaltsstoffe untersucht. Unbekannte oder bislang noch nicht routinemäßig erfasste Substanzen konnten auf diese Weise identifiziert, ein chemischer Fußabdruck erstellt werden, der ein genaueres Bild der Schadstoffbelastung erlaubt. In den sechs Pilotgebieten für dieses Screening – in Baden-Württemberg unter anderem im Bereich des Verbandsklärwerks „Raum Offenburg“ an der Kinzig – wurde außerdem untersucht, wie sich der Eintrag von Schadstoffen im Bereich von Kläranlagen auf das Flusswasser und von dort auf das Grundwasser auswirkt. Festgestellt wurde unter anderem eine Erhöhung von Schadstoffen nach der Einleitung mit gereinigtem Abwasser und nach Starkregen.

Die Studie wirft auch die Frage auf, wie mit Arzneimitteln umzugehen ist. Bislang können sie in Kläranlagen nicht vollständig entfernt werden. Über die Einleitung aus Kläranlagen in Fließgewässer können diese später ins Grundwasser gelangen.

Welche Schlüsse die Experten ziehen

„Unsere Aufgabe ist es, Messdaten als Ausgangsbasis zu liefern“, sagt Projektleiter Philippe Schott. Die Studie sei keine Handlungsanweisung, verstehe sich jedoch als Entscheidungshilfe an die Politik. Messwerte aus Studien wie ERMES-ii seien die Grundlage, um mittel- bis langfristig Verbesserungen – schärfere Grenzwerte oder Verbote – zu erreichen. Schott empfiehlt, wachsam zu sein, den Eintrag von Schadstoffen an der Quelle zu reduzieren und insbesondere in Bezug auf PFAS die Reinigung zu verbessern. Die Schweiz sei hier bereits einen Schritt weiter und habe eine vierte Behandlungsstufe in Kläranlagen eingeführt. In Deutschland gebe es dafür bereits einige Testprojekte.

Info

Alle Daten, auch zu den früheren Studien über das Grundwasser am Oberrhein auf ermes-rhin.eu

