Was soll man sagen? Tag zwölf des Festivals, das am Abend begonnen hat, als Putins Krieg in der Ukraine anfing. Mit einem europäischen Untergangsmythos, den Nibelungen, Felicitas Hoppes Neufassung davon. Die Stimmung DAMALS: trotzdem lachen? Und jetzt war Herta Müller bei lesen.hören in der Alten Feuerwache in Mannheim, die Literaturnobelpreisträgerin, und sagte: „Die Worte passen nicht mehr!“ Dinge passierten, „denen du nicht mehr gewachsen bist“. Ein verdüsterter Abend, was sonst? Herta Müller sah angegriffen aus. Die russische Armee stand laut Liveticker kurz vor Kiew. Der Atomkrieg ist keine bloße Theorie mehr. Hunderttausende sind auf der Flucht. Deren Trauer, sagte Herta Müller auf der Bühne, „können wir nicht verkleinern“, nimmermehr.

Im vor Monaten geplanten lesen.hören-Programm hatte gestanden, es solle an diesem Abend um „vorwitzige Wörter, Ohnmacht und Heimweh“ gehen. Um Herta Müllers jüngsten Band mit Collagen aus ausgeschnittenen Wörtern, die aussehen wie poetisch-bildschöne Bekennerschreiben, Titel: „Der Beamte sagte“. Um „Vorwitzigkeit“ ging es dann aber nicht. Heimatgefühl, stand auf einer Collage, die auf einem Großbildschirm eingeblendet wurde, sei „ein Hasenkostüm“, „haargenau grau“. Was stehen blieb, war ihre Hoffnung, Putin möge eine „goldene Kugel“ bekommen, die „sitzt“ – zu all dem Protz, den er schon besitzt. Ein Tyrannen-Mordwunsch aus Verzweiflung. „Putin muss gestürzt werden“, sagte Herta Müller inständig. Sie las – „aus gegebenem Anlass“, wie ihr Moderator und Freund Ernest Wichner lapidar meinte – zunächst aus ihrem Roman „Atemschaukel“ vor.

Vom Überleben ohne davonzukommen

Erschienen 2009. Darin erzählt der 17-jährige Rumäniendeutsche Leopold Auberg, wie er in das Arbeitslager Nowo-Gorlowka in der Nähe von Donezk, Ukraine, Sowjetunion damals 1945, deportiert wird und überlebt, ohne je davonzukommen. Die Geschichte ist die des Lyrikers und Übersetzers Oskar Pastior, des sehr guten Freunds der Banater Schwäbin Müller, die 1987 ins Exil nach Deutschland kam. Ursprünglich wollte sie ein Erinnerungsbuch mit ihm gemeinsam schreiben, für das die beiden 2004 zusammen mit Ernest Wichner auf Recherchereise waren.

Nichts dort habe an das Lager erinnert, niemand habe sich erinnern wollen, erzählte Wichner. Zwei Jahre danach war Oskar Pastior, in dem alles fortlebte, tot. Herta Müller schrieb allein einen Roman. Jetzt las sie die Episode, wie ein ukrainisches Mütterchen ihm, Auberg/Pastior, ein Taschentuch schenkte, das ihm eine Welt bedeuten sollte. Auch ihr Sohn sei in Sibirien inhaftiert gewesen. In einem der Arbeitslager von Stalin.

Die „Machtgier der Lüge“

Putin hat seinen Diktator-Vorgänger immer sehr bewundert. Jetzt ist er selbst ein schrecklicher Mann. Immer wieder kamen Herta Müller und Ernest Wichner, wie sie im Banat geboren, auf den Kriegstreiber von heute zurück. Er beherrschte auch diesen Abend. Wie er funktioniert, tickt, ist. Ein ewiger Geheimdienstmann, Hinterhofkind mit Hang zur Selbstzerstörung und verschlagener krimineller Energie: So beschrieb Herta Müller ihn, der „Machtgier der Lüge“ ergeben. „Beim Geheimdienst gibt es keine Wahrheit“, sagte sie, mit erfundener Schuld ließe sich leichter operieren; ihre Erfahrung, Es sei das Prinzip, mit dem der russische Diktator mit seinen Nazi- und Genozidvorwürfen auch in der Ukraine verfahre. Herta Müller, 1953 in Nitchidorf geboren, ein Opfer des rumänischen Geheimdienstes Securitate, ist Spezialistin darin, wie seinesgleichen und ihre Regime Menschen zerstören.

All die Verhöre, die Schikanen, ihre Paranoia, erzählte sie, sei ihr eine ganz Zeit lang auch in Deutschland geblieben. Ihre Mutter war wie Pastior in einem sowjetischen Arbeitslager inhaftiert. Sie habe ihr als Kind rätselhafte Sätze gesagt wie: „Der Wind ist kälter als Schnee“, vielleicht daher ihre eigene poetische Präzision. Herta Müller kam immer neu von sich und hauchdünn geschälten Kartoffelschalen auf die Gegenwartslage zu sprechen. Auch als Ernest Wichner sanft ihr Collagebuch ansprach: „Der Beamte sagte“. Einzelne Seiten wurden eingeblendet.

Poetische Spuren

Herta Müller ging aufrecht und las vor, was dastand. Ihr Dichten mit Schere und Klebestift ist ihr anderes Schreiben, das aus Unzufriedenheit mit der Postkartensituation entstanden ist. Die ersten aus gefunden Wörtern entstandenen Collagen sind auf das Jahr 1989 datiert. Seither hat sie das Verfahren perfektioniert. In Wörterkästen bewahrt sie ihre Funde auf. „Wortbesitz im Überfluss ist das Gegenteil von Zensur“, sagte sie. Sie legt poetische Spuren. Jede Collage ein lyrischer Zirkus voller Absurditäten, ein „kleines Theater“, ihr Originalton. In „Der Beamte sagte“ hat sich ein Stück zur Erzählung ausgewachsen, in der eine Kellnerin, eine stark geschminkte Frau, vor allem der Beamte von der „Prüfstelle“, der sich Fröhlich nennt, rumoren. Und ein Zebra. Wie sie erzählte, gehe es darin um ihre erste Zeit in einem deutschen Übergangslager in Nürnberg. Sie sei wie eine Agentin behandelt worden, erzählte sie. Das „Verhörzimmer“ habe freie Sicht auf das Parteitagsgelände der Nazis gehabt. „Im Innenhof der Prüfstelle B ging ein Vogel wie ein trauriger Wächter über den Schnee“, stand auf einer der Collagen auf dem Bildschirm, die dazu aufleuchtete. Alles sei ihr unendlich fremd gewesen, sagte sie, obwohl sie Deutsch gesprochen habe.

Wie erst werde es den Menschen aus der Ukraine gehen, die jetzt hier ankommen, fragte sie dann von der Bühne herunter. Was soll man sagen?