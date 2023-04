Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Länder, 38 Museen, darunter Häuser in Mannheim und Worms: Das Mammut-Ausstellungsprojekt „Der Rhein/Le Rhin“ ist angelaufen. Die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen sind mit einer Robert Häusser-Schau dabei. Sie erweist sich als meisterlich in Szene gesetztes Geschichts- und Erinnerungsalbum, das in seiner Bedeutung gar nicht überschätzt werden kann

Geschichte in Bildern oder erzählte Geschichte(n)? Man weiß eigentlich gar nicht, wo man diese von Claude W. Sui und Stephanie Herrmann mit der üblichen Sorgfalt eingerichtete