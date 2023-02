Die Berlinale will „Stellung beziehen für alle, die darum kämpfen, ihre Gedanken frei äußern zu dürfen“, sagt der künstlerische Leiter Carlo Chatrian – und hat auch daher eine iranische Schauspielerin in die Jury eingeladen, die von US-Schauspielstar Kristen Stewart angeführt wird. Golshifteh Farahani präsentiert sich beim ersten Pressetermin denn auch Arm in Arm mit Stewart.

„Es ist sehr symbolisch, hier in Berlin zu sein“, sagte die 39-Jährige aus Teheran bei der folgenden traditionellen Fragerunde mit Journalisten zum Berlinale-Auftakt. „Schließlich sind gerade hier schon Mauern eingerissen worden.“ Es fühle sich allerdings gerade an, als würde das ganze Weltgefüge auseinanderbrechen, verwies sie auf den Ukrainekrieg, das Erdbeben in der Türkei und die Gewalt, mit der der iranische Staat Freiheitsbestrebungen bekämpft. Farahani, die 2009 die Hauptrolle im iranischen Berlinale-Siegerfilm „Alles über Elly“ spielte und seither in Paris lebt, fand deutliche Worte über ihre Heimat und die Bedeutung des iranischen Kinos: „In einem Land wie Iran, das eine Diktatur ist, ist Kunst nichts Intellektuelles oder Philosophisches, sie ist unverzichtbar, sie ist wie Sauerstoff. Und alleine dadurch, dass du Künstler bist, ist in Iran gerade dein Leben in Gefahr.“ Darum sei es wichtig, in Berlin das Kino und die Freiheit zu feiern.

Die Kraft von Kino

Ungewöhnlich offen für einen chinesischen Regisseur sprach auch Jurymitglied Johnny To („Sparrow“) aus Hongkong: In Diktaturen würden zuerst die Kinos geschlossen werden. Wer für Freiheit kämpfen möchte, sollte daher das Kinoschaffen unterstützen.

Farahani und das deutsche Jurymitglied, Regisseurin Valeska Grisebach („Western“), beschworen auch die Kraft des Gemeinschaftserlebnisses Kino, die trotz der Pandemie ungebrochen sei: „Ich habe wieder Sehnsucht nach Kino als dieser dunklen Höhle, in die man gemeinsam mit anderen hineingeht, in der man etwas lernt, sich herausfordern lässt und in Kontakt mit Dingen kommt, die man noch nicht kennt“, sagte Grisebach.

Die Jury (von links): Regisseur Radu Jude (Rumänien), Regisseurin Valeska Grisebach (Deutschland), Regisseurin Carla Simón (Spanien), Jurypräsidentin und Schauspielerin Kristen Stewart (USA), Schauspielerin Golshifteh Farahani (Iran), Regisseur Johnny To (Hong Kong) und Casterin Francine Maisler (USA). Foto: Soeren Stache/dpa

Sich herausfordern lassen von Filme möchte auch Jurypräsidentin Kristen Stewart, die die Berlinale auch als ein Festival der Kontroversen versteht. Die streng wirkende 32-jährige, die nach wie vor gegen ihr Image aus der Vampirfilmreihe „Twilight“ ankämpft und gerade ihren ersten eigenen Film gedreht hat, brennt für das Medium Kino, wird aus ihren Wortkaskaden deutlich. Sie referiert über die Faszination Film mit einem hoch komplexen Vokabular, das fast schon nach Hochschulhörsaal klingt. Auf ambitionierte Filme hofft sie, die auch sie als Zuschauerin verändern. Und Kino werde nie sterben, daran könne auch eine Pandemie nichts ändern. „Schließlich steckt doch in allen von uns dieses zentrale, verzweifelte Bedürfnis, kreativ zu sein.“