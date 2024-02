Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die schönsten Liebesfilme sind bekanntlich Liebeskummerfilme: „Casablanca“, „Love Story“, „The Way We Were“, „Die Brücken am Fluss“ und einige andere. Zur Reihe dieser grandiosen Kinohits gesellt sich nun „All Of Us Strangers“.

Angeregt von Taichi Yamadas Roman „Sommer mit Fremden“ erzählt der britische Drehbuchautor und Regisseur Andrew Haigh („Weekend“, „45